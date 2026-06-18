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外銷大幅成長 羅正方：第1季無人機外銷產值已超越2025年

中央社／ 嘉義縣18日電
亞洲無人機創新園區廠商協進會理事長羅正方（後中）18日出席無人載具論壇時表示，近年台灣無人機外銷大幅成長，相較2024年，2025年外銷產值成長42倍，而2026年前3個月產值就已大於2025年整年。圖／中央社
亞洲無人機創新園區廠商協進會理事長羅正方（後中）18日出席無人載具論壇時表示，近年台灣無人機外銷大幅成長，相較2024年，2025年外銷產值成長42倍，而2026年前3個月產值就已大於2025年整年。圖／中央社

亞洲無人機創新園區廠商協進會理事長羅正方今天參加無人載具論壇說，近年台灣無人機外銷大幅成長，2025年外銷產值相較於2024年成長42倍，今年前3個月產值已大於去年整年。

璿元科技、中華無人系統應用發展協會今天在亞洲無人機AI創新應用研發中心（亞創中心）舉辦「軍民通用無人載具技術高峰論壇暨科技新品發表會」。嘉義縣長翁章梁、璿元科技執行長周玉端、外交部無人機外交小組及無人機國際學院執行長江振瑋及羅正方等近百人與會。

羅正方致詞說，台灣無人機產業為「非紅供應鏈」，外國廠商對台灣製無人機及零件需求高漲，外銷大幅成長。去年亞創中心因此接見了來自30幾個國家、120個拜訪單位。

羅正方表示，無人機產業變化非常大，從早期的偵搜、巡檢，到目前戰事的「一次性使用」，把無人機當做耗材，這考驗量產速度。因此，台灣無人機界除了要保持技術的領先，還要納入更多的人、更多的廠商來幫忙。傳統產業如塑膠射出、CNC、精密製造，都有機會進到無人機供應鏈，放大產能，未來民雄航太暨無人機產業園區及南科將成無人機產製的重點區域。

羅正方指出，國家無人機發展的相關預算雖在立院被刪除，但無人機業者還是要繼續打拚，並繼續爭取行政院以逐年編列或特別預算的形式，協助台灣無人機發展。

江振瑋說，上個月看到一個訂單，光是外銷中東就有11萬架，可見無人機產業的熱絡；雖然政府採購無人機的預算被砍掉，但無人機的商機多數在海外，外交部在全世界110個館處，每天都會回報全世界所有無人機的情報，供國內廠商參考。他認為技術比較好的美歐，需要台灣的製造能力，技術較落後的國家則需要台灣造的無人機。

他強調，台灣正積推行「無人機外交」在去年10月成立了無人機外交小組，也與美、日、捷克簽署LOI（合作意向書），目前更成立了「無人機國際學院」，協助友邦進行飛手訓練與技術交流。「無人機外交」的腳步比烏克蘭還早。

璿元科技等無人機廠商今天則在會場展示無人機衛星通訊整合技術、智慧群飛系統、軍民通用大載重飛行平台及AI機載電腦飛行控制單元，更首度展示「多機一站式」通訊系統，透過單一地面站即可整合多架無人機，提升作業效率及任務執行彈性。

羅正方 無人機 翁章梁

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