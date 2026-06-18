打造新世代房仲 21世紀不動產導入AI、強化個人品牌啟動成長引擎

在AI技術快速發展、消費者決策模式改變的浪潮下，房仲產業正迎來新一波轉型。過去比拚的是物件與人脈，如今更考驗個人品牌、內容影響力與數位工具運用能力。

看準產業趨勢變化，21世紀不動產舉辦「C21 Ignition Summit 成長引擎日」，集結國內加盟店店東、店長與業務菁英，共同學習短影音行銷、Ai應用與個人品牌經營，展現品牌持續投資加盟夥伴成長、打造新世代房仲競爭力的決心。

21世紀不動產表示，有別於傳統房仲教育訓練多聚焦於銷售技巧與市場分析，本次成長引擎日特別將「個人品牌」與「數位內容力」列為核心主題，希望協助加盟夥伴掌握市場變化，提前布局未來競爭優勢。活動除安排產業趨勢交流外，更規劃實作型教育訓練工作坊，透過系統化課程協助夥伴將學習成果快速應用於實務經營。

21世紀不動產指出，本次課程請來專業影音講師帶來《房仲數位名片打造課：3H學會內容、拍攝與AI視覺》實作課程，從內容企劃、拍攝技巧到AI工具應用，協助學員快速掌握短影音製作能力。課程更安排現場實作環節，讓學員當天直接完成影片拍攝並發布至社群平台，將學習成果即時轉化為行銷工具，真正做到學以致用。

桃園藝文加盟店店東孫睿帆指出，房仲產業最大的挑戰，在於不同世代人才之間的溝通與接軌。隨著AI工具與數位科技快速發展，如何協助資深夥伴掌握新趨勢，同時發揮年輕世代的創新優勢，將是產業持續成長的重要關鍵，而此次總部安排的AI短影音等課程，正好提供第一線夥伴實用且即時的學習資源。

青埔國中加盟店店東趙希瑀則認為，人才培育將是未來產業競爭力的核心。面對市場快速變化，持續學習已成為必要能力，期待總部未來推出更多工作坊與實作型課程，透過系統化訓練協助夥伴提升專業實力。

南屯十三期加盟店店東李明軒也表示，AI已成為房仲產業的重要競爭力，因此店內夥伴平時便已開始運用ChatGPT等工具協助提升工作效率。此次特別帶領團隊參與課程，希望進一步掌握AI應用趨勢與實務技巧。他認為，總部整合教育資源、跨區交流及國際品牌優勢，不僅有助於提升加盟店競爭力，也將吸引更多年輕世代投入房仲產業。

21世紀不動產亞太區暨台灣區總經理王暐傑表示，AI並不會取代房仲，但善用AI的人，將改變房仲產業的未來。過去房仲仰賴人脈與專業服務建立信任，如今更需要透過內容創作與個人品牌經營，讓客戶在接觸服務之前，就先認識並信任你。

王暐傑指出，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳曾提到，「說故事的能力，在現在和未來將同等重要」。未來房仲的競爭力，不僅來自專業知識，更來自能否有效傳遞價值、建立影響力，以及持續學習與快速適應市場變化的能力。

他進一步表示，人才培育與經驗交流一直是品牌發展的重要核心，當前房仲產業的競爭模式正在改變，未來真正拉開差距的，不只是成交能力，而是學習速度、品牌影響力與經營視野。