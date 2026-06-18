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SOGO年中慶拚「全壘打」 黃金買氣大增七成五、單筆出現千萬大單

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
遠東SOGO今日舉辦年中慶記者會。記者嚴雅芳／攝影
遠東SOGO今日舉辦年中慶記者會。記者嚴雅芳／攝影

遠東SOGO台北店年中慶將於6月23日至7月5日登場，搶攻暑假旅遊、畢業季及換季消費商機。遠東SOGO表示，今年年中慶檔期業績目標年增6%，其中前三天力拚8億元、年增15%。受惠股市熱絡與金價持續走高帶動消費力提升，遠東SOGO上半年業績表現亮眼，今年以來年增達9.5%，其中黃金品類年增75%，成為今年最強成長動能。

遠東SOGO總經理吳素吟表示，今年以來整體消費市場表現優於預期，若以1至5月來看，全集團業績年增約7%，納入6月後上半年累計成長進一步擴大至9.5%。整體來看，今年各業種幾乎全面成長，只有運動用品表現相對持平，主要是運動用品去年基期較高，加上市場需求逐步從時尚運動轉向專業運動，部分品牌仍處於轉型調整階段。

觀察各品類表現，精品與珠寶黃金為今年最大亮點，均繳出雙位數成長，其中黃金業績較去年大增75%。吳素吟指出，今年國際局勢不穩，加上市場避險需求升溫，帶動黃金價格持續攀高，消費者購買意願明顯提升，母親節檔期甚至出現單筆超過千萬元的大額消費。另一方面，股市熱絡也推升整體消費信心，帶動高單價商品銷售表現優於預期。

除黃金外，家電業種今年表現同樣突出。遠東SOGO表示，受惠政府節能補助政策帶動，冷氣等夏季家電銷售大幅成長，單一品牌專櫃在4、5月兩個月內即賣出約60台冷氣，高單價按摩椅銷售也相當熱絡，整體家電業績未受近期房市降溫影響。化妝品則延續穩健成長趨勢，上半年成長約6%。

展望此次年中慶檔期，遠東SOGO指出，今年將結合全館回饋活動擴大促銷力道，包括化妝品、服飾、香氛、家用寢具等指定業種滿5000元送300元電子抵用券，搭配聯名卡最高回饋達10%；精品、珠寶黃金與家電等高單價商品也同步祭出加碼優惠。

遠東SOGO表示，去年同期適逢美國關稅政策干擾市場情緒，導致去年第2季基期相對偏低，但今年整體消費氛圍明顯回溫，各分店業績普遍大幅成長。隨著下半年大巨蛋商場全區開幕在即，預期將進一步挹注集團整體營運動能。

年中慶 金價 SOGO

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