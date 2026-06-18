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延宕20年！信維整宅整合意願破9成下月招商 將創百億市值

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安（中）今出席信維整宅招商活動時。記者季相儒／攝影
台北市長蔣萬安（中）今出席信維整宅招商活動時。記者季相儒／攝影

位於台北市大安區蛋黃中的蛋黃信維整宅，都更延宕多年更被稱為「大安籠屋」，不過在市府2023年放寬都更門檻，成立駐地工作站後，20年未解都更問題有所突破，目前整合意願達92%，將於下月啟動招標程序，預計打造地上24層、地下6層住商混合大樓，涵蓋托育、托嬰、區活中心，創造188億不動產價值。

信維整宅位於大安區精華地段，兼具市場與住商混合特色，屋齡逾50年，多達490戶、逾500名所有權人，過去20多年長期面臨整合困境，在市府推動「都更8箭」後，推出公辦都更7599專案及整建住宅專案等計畫，門檻降低加速整宅社區更新，市府從2023年起進駐成立工作站，提供即時諮詢服務超過2000人次，舉辦逾50場說明會，整合意願逾9成。

台北市長蔣萬安今上午走訪在地店家及住戶，也宣布信維整宅講於下月啟動招商，未來1樓將進駐現代化超商，並納入托嬰、托幼、區民活動中心等各項公共服務設施，讓生活機能全面升級，成為台北市具指標性的建物。蔣也提及國中時期就常到信維整宅一帶走逛、品嚐美食，有許多回憶，但隨著此處環境逐漸老舊，加上空間狹小，在還未當市長時也曾走訪，當時居民就盼能降低都更進場門檻。

在地居民也說，以前帶孫子來這裡的時候，孫子嚇了一跳驚呼「阿公，這個地方能住啊。」現在里內連個空地辦活動都沒有，如今終於整合希望未來也能爭取更多公共空間還給在地居民。

更新處表示，該處基地面積約3391平方公尺，鄰近台北101與大安森林公園，預計興建地上24層、地下6層住商混合大樓。住都中心預估，將帶動80億元以上的民間投資，創造約188億元以上的不動產價值。

台北市長蔣萬安（左三）今出席信維整宅招商活動時，再度主張廢除監察院。記者季相儒／攝影
台北市長蔣萬安（左三）今出席信維整宅招商活動時，再度主張廢除監察院。記者季相儒／攝影

信維整宅現況。記者季相儒／攝影
信維整宅現況。記者季相儒／攝影

都更 台北 大樓

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