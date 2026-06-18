新光保全 AI 監控智慧守護連假安防需求升溫

端午連假前夕，企業商辦、工廠多進入暫停營運或低值守狀態，現場人力減少使場域安全風險提升，帶動居家、商辦及工廠等多元場域之智慧安防與即時監控需求明顯成長。

新光保全（9925）表示，因應企業於連續假期之管理空窗，透過新保24小時運作的管制中心，整合AI影像監控、雲端警報與即時派遣系統，建構跨場域安全管理服務架構，強化異常事件辨識與即時應變能力，服務範圍涵蓋住宅、商辦及工業場域。

在居家照護應用方面，新保將既有安防服務延伸至照護場域，導入CareU緊急求救系統並結合跌倒偵測設備，提升獨居長者居家安全。同時新光保全團隊於端午節前啟動獨居長輩關懷訪視服務，由家訪員進行節慶祝福並了解長輩生活與居家狀況，針對用電、用火及日常安全進行提醒，協助強化基層安全網絡。

在企業與工廠管理方面，新光保全整合智慧門禁、影像辨識及雲端監控平台，協助企業即時掌握人員進出與場域狀態，降低營運與管理風險；工廠等場域可應用AI Sensor智慧影像防護系統，即時告警，強化資產與營運安全連動機制。

新光保全指出，整體安防服務需求持續成長，主要來自三大結構性驅動因素，包括高齡化社會帶動居家照護與獨居安全需求、人力成本上升促使企業加速導入自動化與智慧監控解決方案，以及長假期間場域值守人力下降，推動遠端監控與即時應變需求成為常態化管理機制。

新光保全表示，隨智慧安防與照護應用持續深化，公司持續推動「安全、照護、生活」三大服務面向整合，強化AI技術導入與跨場域應用能力，使安防服務由傳統監控模式，進一步轉型為主動預警與即時應變的智慧化服務體系。