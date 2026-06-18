快訊

傘拿出來！雨勢升級雨區擴大 11縣市豪大雨特報一路炸到晚上

怕美國陷入大蕭條？川普談美伊協議 自曝最不想成為這位前總統

日本新型退稅系統恐倒貼？專家揭「吞金大魔王」是它 業者急發聲明補償

聽新聞
0:00 / 0:00

新光保全 AI 監控智慧守護連假安防需求升溫

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
新光保全台東端午獨老關懷長輩訪視服務。業者提供
新光保全台東端午獨老關懷長輩訪視服務。業者提供

端午連假前夕，企業商辦、工廠多進入暫停營運或低值守狀態，現場人力減少使場域安全風險提升，帶動居家、商辦及工廠等多元場域之智慧安防與即時監控需求明顯成長。

新光保全（9925）表示，因應企業於連續假期之管理空窗，透過新保24小時運作的管制中心，整合AI影像監控、雲端警報與即時派遣系統，建構跨場域安全管理服務架構，強化異常事件辨識與即時應變能力，服務範圍涵蓋住宅、商辦及工業場域。

在居家照護應用方面，新保將既有安防服務延伸至照護場域，導入CareU緊急求救系統並結合跌倒偵測設備，提升獨居長者居家安全。同時新光保全團隊於端午節前啟動獨居長輩關懷訪視服務，由家訪員進行節慶祝福並了解長輩生活與居家狀況，針對用電、用火及日常安全進行提醒，協助強化基層安全網絡。

在企業與工廠管理方面，新光保全整合智慧門禁、影像辨識及雲端監控平台，協助企業即時掌握人員進出與場域狀態，降低營運與管理風險；工廠等場域可應用AI Sensor智慧影像防護系統，即時告警，強化資產與營運安全連動機制。

新光保全指出，整體安防服務需求持續成長，主要來自三大結構性驅動因素，包括高齡化社會帶動居家照護與獨居安全需求、人力成本上升促使企業加速導入自動化與智慧監控解決方案，以及長假期間場域值守人力下降，推動遠端監控與即時應變需求成為常態化管理機制。

新光保全表示，隨智慧安防與照護應用持續深化，公司持續推動「安全、照護、生活」三大服務面向整合，強化AI技術導入與跨場域應用能力，使安防服務由傳統監控模式，進一步轉型為主動預警與即時應變的智慧化服務體系。

企業

延伸閱讀

PwC：製造業ESG三大關鍵AI應用 聚焦能源、碳盤查、製程優化

國研院國網中心推AI賦能方案與工作坊 助創新應用推進

創新平台／同動訓練系統 切入復健商機

全台首座5G AI主題樂園亮相！資策會攜手義大推5D沉浸體驗

相關新聞

延宕20年！信維整宅整合意願破9成下月招商 將創百億市值

位於台北市大安區蛋黃中的蛋黃信維整宅，都更延宕多年更被稱為「大安籠屋」，不過在市府2023年放寬都更門檻，成立駐地工作站後，20年未解都更問題有所突破，目前整合意願達92%，將於下月啟動招標程序，預計打造地上24層、地下6層住商混合大樓，涵蓋托育、托嬰、區活中心，創造188億不動產價值。

馬路種花生？雲林放晴再傳災情 農民哭哭：搶收比不收更慘

雲林地區今天放晴出大太陽，農民搶收的花生曬不到兩天竟大爆芽，農民欲哭無淚說，不搶收放在田裡泡水腐爛，收起來卻冒芽「了錢了工擱嘸補助，真慘！」，因搶收受損不列入天災補助範圍，土庫鎮長陳特凱會勘發現情況的確嚴重，搶收比不收更慘，請求政府依轉作單全面補助。

高雄三大商場接力進駐 LaLaport周邊漲勢最猛、三年房價漲逾2成

截至2027年為止，高雄市將有三大商場、賣場進駐，包括今年7月將開幕的「好市多高雄亞灣店」最受關注，2026年底開張的「LaLaport高雄」，預計2027年營業的「高雄車站環球購物中心」，以及最受矚目的「好市多高雄亞灣店」。

全國首創！花蓮補助青年創業營業稅 每年最高10萬

花蓮縣政府推出「青年創業營業稅補助計畫」，45歲以下在縣內登記、符合年齡、資本額、營業額等相關規定的公司即起可提出申請，每年度最高補助10萬元。縣府表示，這是全國首創計畫，盼減輕青年創業初期的營運壓力。

華航下調燃油附加費 航空貨運每公斤仍站穩300元甜蜜價

隨著國際油價回落，航空公司陸續調降貨運燃油附加費。華航宣布，自7月1日起調降台灣出口至歐美及亞洲地區的貨運燃油附加費，其中歐美線降幅約26%，亞洲線降幅約27.5%。不過，物流業者指出，目前航空貨運市場供不應求，運價主要反映市場需求，即使燃油附加費下調，整體運價仍維持高檔水準。

楊金龍一句話 代銷：高資產族開始「晶片換磚塊」了

信義代銷表示，台股震盪啟動高資產族群資產再平衡，加上楊金龍「管制就到這裡」的政策鬆綁訊號，高資產族已開始「晶片換磚塊」，從股市轉進房市。觀察中古屋成交月增近10%，北市中高總價預售案詢問度升溫，下半年預售市場回溫趨勢已醞釀成形。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。