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信維整宅公辦都市更新案7月底公告招商

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
臺北市住宅及都市更新中心18日於大安區信維整宅舉辦「慶讚端陽、信維啟航」活動，台北市長蔣萬安親臨現場。圖／台北市住都中心
臺北市住宅及都市更新中心18日於大安區信維整宅舉辦「慶讚端陽、信維啟航」活動，台北市長蔣萬安親臨現場。圖／台北市住都中心

臺北市住宅及都市更新中心18日於大安區信維整宅舉辦「慶讚端陽、信維啟航」活動，台北市長蔣萬安親臨現場，特別走訪在地的雜貨店、食品店以及中藥行等商家與住戶交流，除傾聽住戶的生活故事及對都更後的願景與期盼外，更共同期許本案招商包中，早日完成重建更新。

蔣萬安表示，「公辦都更不僅只是重建，更是一路長期的陪伴！」，其上任以來，市府積極推動「都更8箭」政策，首創「公辦都更7599專案」及「整建住宅專案」等計畫，調降公辦都更意願門檻，加速整宅社區更新。而信維整宅自啟動意願調查以來，市府團隊歷經三階段整合，並跑遍北台灣努力取得住戶意願，同時受惠於市府調降整宅公辦都更第二階段方案評估調查意願門檻，意願比逾八成達標；第三階段再接再厲，更在115天內成功整合住戶意願逾九成。這些成果展現了住戶與市府同心協力的力量。

蔣萬安特別感謝信維全體住戶對市府團隊、都更處與住都中心的信任與支持，因為有大家在三個階段積極簽署意願書，每一次都在更短時間內達成更高比率，才能共同走到招商階段。蔣市長並宣布，本案正緊鑼密鼓進行招商準備，預計於7月底正式公告招商，明年1月辦理評選、4月簽訂出資契約。適逢端午節前夕，他也代表市府送上臺北市住都中心特別準備的粽子，象徵「包中」，寓意市府團隊與大家同心協力，並祝福招商順利成功，並誠摯邀請優秀業界團隊加入，共同打造信維都更美好的未來，為臺北市打造安全、宜居的新生活場域。

信維大樓管委會羅主委也表示，感謝市府團隊與議員多年來的支持與協助，讓整合過程能順利推進。特別是在最後階段，市府團隊加開駐點時段、親訪住戶，最終凝聚429戶共識，成功邁入招商階段。主委強調，雖然信維住戶數高達490戶，整合難度極高，但透過充分溝通與財務試算，住戶不僅理解自身權益，更展現高度支持。

臺北市住都中心目前已擔任31案公辦都更實施者，成功招商20案，累計公辦都更全程執行經驗，帶動超過千億元民間投資，服務範圍涵蓋全臺北市超過7,500戶地主。本案更新後預計興建地上24層、地下6層的住商混合大樓，總樓地板面積逾14,800坪，並規劃設置托嬰中心、區民活動中心及超級市場，以充實周邊生活機能，預計帶動約80億元以上的民間投資，創造約188億元以上的不動產價值。誠摯邀請優質團隊密切關注本案後續動態，加入公私協力公辦都更行列。

蔣萬安 門檻 台北市長

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