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燙金箔品牌大廠岱稜科技 端午發半月獎金辦員工立蛋活動

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
燙金箔品牌大廠岱稜科技端午發半月獎金、辦員工立蛋活動。記者周宗禎／攝影
燙金箔品牌大廠岱稜科技端午發半月獎金、辦員工立蛋活動。記者周宗禎／攝影

全球第二大燙金箔包裝標籤品牌岱稜科技中午各廠區舉辦「岱稜端午彩繪雞蛋立蛋挑戰」有獎活動，並提前發放所有500員工半個月獎金，感謝全體員工長期投入與貢獻。

岱棱科技表示，端午佳節前夕廠區同步規畫「人道雞蛋」、「立蛋挑戰」與「端午好禮大 FUN送」等活動，將傳統節慶轉化為員工參與品牌新願景轉型的日常場景，結合品牌精神、員工福利、公益關懷與 ESG 永續理念，凝聚團隊向心力。

業者說，今年活動以「創意、品牌、永續、公益」為核心，邀請員工參與立蛋彩繪，並結合 UNIVACCO 品牌願景、金箔元素與岱稜品牌特色進行創作，讓員工在輕鬆互動中理解品牌轉型方向，深化對企業文化與品牌價值的認同。

活動也以「人道雞蛋」為主題，推廣友善飼養、動物福利與安心飲食理念，讓員工從一顆雞蛋、一場互動、一份公益開始，理解 ESG與日常生活連結，延續「愛心公益、讓愛傳遞」理念，讓節慶祝福擴散至社會需要的角落。

岱稜科技除麻豆兩廠區，海外有中國、馬來西亞、波蘭、美國四後端通路分公司。5月舉辦海外員工旅遊後，再以端午獎金與系列節慶活動回饋員工，展現重視人才、共享成果，打造幸福職場的承諾。

岱稜集團企業永續發展委員會總幹事蔡宜芳表示，品牌轉型不只是市場形象更新，更是組織文化、人才發展與員工體驗全面升級；唯有打造安心、尊重且具成長性的工作環境，才能讓員工成為品牌轉型重要推動者。

岱稜科技頭人真空蒸鍍、精密塗布近30年，自創品牌UNIVACCO行銷全球，為全球燙金箔領導品牌，研發與製造多項燙金箔與光電產品，包含熱燙箔、冷燙箔、雷射箔、塑膠燙金箔與保護膜、醫療膠帶、擴散膜等。

燙金箔產品廣泛運用於精緻印刷，應用遍及食、衣、住、行、育、樂，岱稜科技表示，將朝國際化經營及提供客戶即時服務，堅持以「誠信務實、感恩惜福」企業文化為本，提供高品質的燙金箔材料。

燙金箔品牌大廠岱稜科技端午發半月獎金、辦員工立蛋活動。記者周宗禎／攝影
燙金箔品牌大廠岱稜科技端午發半月獎金、辦員工立蛋活動。記者周宗禎／攝影

燙金箔品牌大廠岱稜科技端午發半月獎金、辦員工立蛋活動。記者周宗禎／攝影
燙金箔品牌大廠岱稜科技端午發半月獎金、辦員工立蛋活動。記者周宗禎／攝影

燙金箔品牌大廠岱稜科技端午發半月獎金、辦員工立蛋活動。記者周宗禎／攝影
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燙金箔品牌大廠岱稜科技端午發半月獎金、辦員工立蛋活動。記者周宗禎／攝影
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