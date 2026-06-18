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高雄三大商場接力進駐 LaLaport周邊漲勢最猛、三年房價漲逾2成

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
住商不動產觀察實價登錄資料，三大商場周邊房價長年穩定，並以「LaLaport高雄」周邊漲勢最驚人，自2023年至今單坪房價已大漲23.7%；至於消費者最期待的「好市多高雄亞灣店」，周邊亦有3.1%的穩健增長。住商不動產提供
住商不動產觀察實價登錄資料，三大商場周邊房價長年穩定，並以「LaLaport高雄」周邊漲勢最驚人，自2023年至今單坪房價已大漲23.7%；至於消費者最期待的「好市多高雄亞灣店」，周邊亦有3.1%的穩健增長。住商不動產提供

截至2027年為止，高雄市將有三大商場、賣場進駐，包括今年7月將開幕的「好市多高雄亞灣店」最受關注，2026年底開張的「LaLaport高雄」，預計2027年營業的「高雄車站環球購物中心」，以及最受矚目的「好市多高雄亞灣店」。

據悉，今年7月將開幕的「好市多高雄亞灣店」，原店址位處中華五路，原是國內第一家好市多，因租約到期而將移至亞洲新灣區的80期重劃區，新店面規模逾1.4萬坪，為國內最大的好市多；觀察實價登錄，該店周邊房價長期穩定，2023年每坪成交單價約28.9萬元，直至今年5月該店周邊成屋每坪成交均價達29.8萬元左右，較三年前微漲3.1%。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，指標賣場進駐，有助於改善區域機能，更可為周邊房市注入強心針。

住商不動產高雄夢時代加盟店協理鄭英山表示，該店周邊為重劃區地段，周邊少有私有土地，較少新案供給，相對而言房市表現也較顯穩健，目前中古市場平均約3字頭，僅部分國宅社區仍有2字頭價位，而若是周邊有新案推出，則每坪上看4~5字頭左右，未來隨知名賣場進駐，有望為周邊創造更多房市議題。

另觀察數據，位處鳳山區、緊鄰衛武營國家藝術文化中心的「LaLaport高雄」，周邊房價從2023年的每坪成交均價26.2萬元，一路上揚至32.4萬元，三年漲幅達23.7%，表現為三大賣場之冠。

至於「高雄車站環球購物中心」則表現較顯低迷，近三年房價則出現1.9%的微幅修正。賴志昶分析，LaLaport位處於鳳山區國泰重劃區，緊鄰衛武營大型綠地，又有高雄捷運，生活機能豐富，因此能在房市趨冷之下，仍相對具保值性。

至於環球購物中心則位處高雄車站，周邊屬早期開發的市區環境，受限於車站重建的建設黑暗期，而房市發展較顯遜色，惟未來隨著車站改建逐漸成形，又有大型賣場進駐，未來性頗為可期。

賴志昶表示，大型賣場或百貨業者進駐，雖能為區域帶來話題性，並讓周邊機能帶來顯著提升，惟購屋人也需考量此類商業設施也會帶來巨大人流與車流，如周邊交通設施仍未到位，反而得讓住戶承擔短時間的通勤黑暗期。

他建議，消費者購屋除著眼於商業機能之外，也應了解大型建設從動工到實際營運對周邊環境影響，才是穩健佈局「商場宅」的置產之道。

高雄 LaLaport 房價

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