「AI 給不了人師」2026企業倫理教師營探尋教育本質

當AI讓答案不再稀缺，教師的核心價值是什麼？信義文化基金會與中華企業倫理教育協進會今夏舉辦「2026全國企業倫理教師營」，以「AI時代的人師之道」為主題，邀全國教師重探人師本質。

中華企業倫理教育協進會理事長胡秀華表示，當前教師面臨的挑戰，從過去的「知識不足」，轉變為「知識過量」。學生雖然可以透過AI快速獲得答案，但關鍵不再是「知道多少」，而是「是否理解」、「能否辨識真偽」，以及「是否看見其中的倫理風險與社會責任」。

她進一步指出，教師真正不可取代的價值，在於以專業、經驗與關懷，將知識轉化為判斷力，將能力轉化為品格。除了知識傳遞，更要引導學生提出好問題、辨識價值衝突，並在真實情境中學會成為負責任做選擇的人。

信義文化基金會執行長楊政學則指出，AI的快速發展無法迴避。面對工具普及，單純禁止不再可行，關鍵在教師能否先理解AI，引導學生正確且負責任地使用AI。他強調，如何將AI轉化為學習助力，並同時面對衍生的倫理議題，是當代教學的重要課題。

「老師的狀態，其實就是學生的狀態。」楊政學指出，當教師重新找回熱情與使命，這份能量將回到課堂與校園，進一步影響學生學習狀態、校園文化，甚至擴散至企業與社會，形塑更具倫理意識的組織環境。

今年教師營與往年不同，課程設計不再僅聚焦教學技巧與教材方法，而是回到教育本質，重新追問：當AI逐漸承擔知識傳遞功能，教師真正不可取代的價值是什麼？課程內容涵蓋教師自我覺察、企業倫理思辨、AI協作教學設計、價值困境案例分析，以及跨國企業合作與永續發展等議題，引導教師找回教育初衷，不只是授課「經師」，更是陪伴學生面對價值衝突、人生抉擇與責任承擔的「人師」，甚至進一步成為創造共學環境與影響力的「仁師」。

教師營更匯聚來自企業倫理、管理、資訊、設計及永續實踐等領域的專家學者，包括中華企業倫理教育協進會理事長胡秀華、信義文化基金會執行長楊政學、信義房屋企業倫理與永續推動顧問楊百川，以及多位大學教授共同授課，透過跨領域對話，帶領教師從不同視角理解AI帶來的教育挑戰與契機。

本次營隊特別選擇於新竹麻布山林舉辦，除課堂學習外，營隊也結合自然場域，安排山林晨行、生態倫理體驗與共學交流活動，讓教師在沉澱與反思中重新連結教育初心，思考如何在科技快速變遷的時代，持續發揮教育影響力。

「2026全國企業倫理教師營」誠摯邀請全國大專院校及高中職教師，以及所有關心教育現場的工作者共同參與。活動報名網址請點此。