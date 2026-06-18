收費爭議露曙光 北畜公司續約案過關 附帶決議：明年初落實雙邊收費

台北市議會財政建設委員會今審議台北畜產公司續約案，議員仍針對管理收費議題爭論，最後協議先以表決續約，之後要求畜產公司於明年1月1日完成管理收費制度建置，以及產發局於下次續約之前，請專家學者評估分析經營模式。最後經表決，通過續約議案，但保留大會發言權。

畜產公司經營管理為三年一期簽約，並報請市府核准送請市議會審議同意。此次經營管理為民國112年到114年12月31日，目前為暫時延長續約，今天將議案送至議會審議。

洪健益表示，畜產公司過去管理費收取，都是由承銷商全額繳交，不過依照農業部函釋，管理費收取對象應該是供應人和承銷人，畜產要與攤商、承銷商達成相關共識，否則不會同意續約，也認為即便畜產公司沒有續約，也不會影響到北市家禽拍賣現況。

徐弘庭建議，管理費案和續約案是兩件事應該先拆開討論，這次畜產公司續約為三年一期，產發局應該該直接編列預算，由專家學者分析維持現有公司制度，或是改以合作社制度來管理，到下一次的續約前，拿出來討論優劣勢。

會議最後，由財政委員會第一召集人詹為元宣布投票表決，分別為國民黨議員曾獻瑩、徐弘庭、楊植斗，三票同意通過畜產公司續約，而民進黨議員洪健益一票不同意續約。同時，洪健益也保留到大會發言權。

附帶決議部分，針對畜產公司績效評核機制及主要評分項目應再確實檢討，並提出改善方案，以能真實反映出公司營運的優劣。

市場處應督導畜產公司於民國115年底前完成供銷雙邊溝通，落實雙邊收取管理費制度，建立可受公評的經營體制、逐步建立平抑物價功能，如果倘未於116年1月實施，得終止合約，並將上述要求納入續約條文。

以及，有關畜產公司持續經營，請市府委託第三方評估，畜產繼續由公司經營或合作社經營之間的優劣，作為下次續約的參考依據。

畜產公司表示，針對承銷人、供應人雙邊收費制度，會盡速完成雙邊收費機制，並在明年1月1日起實施。