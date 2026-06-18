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1年開3校！北屯機捷人口紅利成最強剛需護城河 建商搶卡位

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
資料來源／市調提供
資料來源／市調提供

在全台少子化的浪潮下，臺中北屯區人口則朝著32萬人強勢邁進，其中舊社里更是連續4年為該區人口增加數第一。因應重劃區人口大舉移入，市府砸下重金，繼去年松強國小招生後，今年9月更將迎來南興國中、南興國小及廍子國中3校同步開學。專家指出，許多縣市面臨縮班、併校、廢校，但新的重劃區卻因為人口挹注不斷新增學校，顯見區域發展成熟與未來潛力，磁吸漢宇、寶輝、雙橡園遠雄、登陽等品牌建商提前卡位。

這波人口紅利下設校的焦點--南興國中及南興國小，於南興三路及南興東路口比鄰而居，兩校佔地規模合計超過2萬4千坪，單看土地市值即高達百億元，市府更編列逾7.6億元預算全力推進，以緩解在地就學的燃眉之急。與此同時，人口移入同樣迅速的廍子生活圈不遑多讓，市府於廍子國小附近編列近4億元預算打造「廍子國中」，為區域房市剛需定錨。

21世紀不動產資深經理沈政興分析，市府將最精華的土地改建為學校，足見人口紅利的迫切性。觀察機捷特區近年實登表現，區域平均房價已從2023年的每坪44.95萬元，一路上揚至2025年的每坪52.85萬元。教育量能的實質供給，除了作為支撐房價最堅實的後盾，也具體反映區域正式由開發邁入自住成熟期，更提振房屋市場對後續發展潛能的信心。

看好機捷特區與單元十二雙生活圈，深耕北屯的漢宇建設，繼單元十二即將落成的指標案「漢宇雲森」後，於機捷特區推出27層雙塔綠邸「漢宇雲衍」。該案歷時7年整合1,513坪雙公園第一排「帝王角地」，距離北屯總站僅260公尺，規劃37至48坪、3至4房純住宅，鎖定家庭換屋客群，配置區內少見的室內標準溫水泳池與SPA芳療室等高端公設。去年更以均單價61.9萬元、均總價3,064萬元強勢奪下區域雙冠王，定錨高質感地標位階。

一線建商的集體卡位，更實質拉高了重劃區的房市均價。今年正式完工的「寶輝THE SPRINGS」，近一年成交均價已達56.04萬元，顯現成屋轉手市場的剛需買盤依舊強勢。而位於單元十二的「雙橡園2045」，則憑藉獨特的「雙橡園式酒店御邸」服務，創下區域最高單價75.73萬元的指標佳績。

此外，遠雄、登陽等知名建商亦持續看好舊社里的發展潛力，憑藉分眾產品規劃，滿足在地客群的換屋需求。

沈政興進一步表示，新設學校不僅是官方對區域發展的實質背書，更是剛需買盤最精準的黃金指標。在景氣汰弱留強的市場環境下，指標建商以本格實力打造的高規格建案，無疑將成為自住客在資產配置上最堅實的防禦堡壘。

示意圖。記者朱曼寧／攝影
示意圖。記者朱曼寧／攝影

重劃區 遠雄 雙橡園

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