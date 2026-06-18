暑假搶攻國旅商機 煙波集團旗下三館推親子假期

暑假將至，迎來國旅市場的旺季，台灣知名連鎖飯店集團-煙波大飯店，旗下三館推出暑期主題活動，「煙波花蓮太魯閣」主打「大人放鬆、小孩放電」，推出六大主題體驗，串聯海洋、文化、工藝、食育與戶外探索等六大主題體驗，邀請旅人放慢腳步，以更貼近土地的方式認識花蓮。

「煙波花蓮館」首度攜手台灣當代馬戲代表團隊「FOCASA馬戲團」，重磅推出《夢遊馬戲夜 Circus in Dreams》暑假限定限量住房專案，每房入住贈送價值900元《夢遊馬戲套組》乙組及價值500元《微醺夏夜組》乙組，限量20房，入住煙波套房，每房5,400元起。

根據5月《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體所公告的全台最強親子星級飯店第二名的「煙波新竹湖濱館」，也因應暑期推出「2026夏令營─小黑熊安全特務營」，活動定價每位16,500元(不含住房)，房客皆可享每位優惠價13,999元(不含住房)，凡預訂「2026夏令營─小黑熊安全特務營│三天兩夜暑期營隊住房專案」每房20,788元起，提供雙人房(一大一小入住)一人免費參加、家庭房(兩大一小入住)兩人免費參加，其活動設計結合了飯店鄰近青草湖的自然場域優勢，將透過遊戲任務與實作體驗，理解地圖判讀、防災觀念、急救技巧與自我保護等安全知識融入挑戰之中，讓孩子在探索與互動中加深記憶，培養面對突發狀況時的判斷力與應變能力；煙波大飯店各館暑期住房專案詳情請上煙波大飯店官網。*

煙波花蓮太魯閣 六大山海體驗登場！從海岸療癒到部落文化，解鎖東岸最有感的夏日生活

今年適逢煙波大飯店30周年，煙波花蓮太魯閣館的六大主題體驗環繞著「煙波職人匠心」的精神深化旅宿體驗，第一項體驗行程位於飯店步行三分鐘可到的曼波海灘-《海息石語・調衡心旅 2.0》，透過海浪、礫石與茶席，引導旅人重新找回身心節奏；第二體驗行程則由台灣首位通過 Isha 哈達瑜伽認證師資帶領的《靜默之境・深度修習》，以三天兩夜的沉浸式課程，在山海環抱之中練習回歸內在平衡；第三項體驗行程-《野騎海灣踏浪》，結合了東海岸景觀與馬術的騎乘學習，將帶領旅人從馬背視角感受花蓮海岸的壯闊風景。第四項與第五項的體驗行程更深化於文化體驗方面，由樹皮工藝創作者徐婉玉老師開設《樹皮手作體驗》，透過傳統工藝認識阿美族文化智慧，以及親子旅客則可參與《礦物質豆花・鎂味魔法師》，從食育角度探索礦物與人體健康的關係，在動手製作中認識花蓮在地特色。除了白天的探索體驗，夜晚也準備了精彩的第六項體驗活動-《搖擺吧！草地夜祭．部落夏夜》，邀集原住民族表演團隊於星空下演出，以歌聲、舞蹈與故事分享土地文化與生活記憶，讓旅人在海風與樂聲中感受東岸夏夜獨有的熱情與生命力。

煙波花蓮館 今年夏天，把旅行玩成一場夢！

攜手FOCASA馬戲團，入住煙波套房 感受魔幻「夢遊馬戲夜」

白天漫步花蓮山海之間，感受東海岸盛夏風景，傍晚走入山形馬戲篷，開啟奇幻冒險，收藏專屬盛夏的美好時刻。煙波花蓮館首度攜手台灣當代馬戲代表團隊「FOCASA馬戲團」，聯合推出《夢遊馬戲夜 Circus in Dreams》暑假限定限量住房專案，專案限量20間房，入住煙波套房二天一夜，每房5,400元起，專案限定日期： 2026/7/4、7/5、7/10、7/11、7/12 (共5日) 。FOCASA 馬戲團成立於2011年，為台灣具代表性的當代馬戲團隊之一，結合馬戲、劇場與戶外展演等多元藝術形式，也是台灣首個登上愛丁堡藝穗節、亞維儂藝術節之馬戲團隊，今年首度與煙波花蓮館合作，共同推出五日入住限定的主題住房專案，每房可獲得FOCASA《2026身體藝術節》演出雙人票券乙組(市值900元)與煙波花蓮館精選的「夏夜微醺組」乙份(市值500元)，此外，7月5日上午10:30至11:00加碼安排《尋夢高蹺人》迎賓互動30分鐘，為旅程增添更多驚喜。在二天一夜的奇幻行程裡，經歷一場結合藝術展演、海景度假與微醺禮遇，還能自選時段彈性享用隔日早晨六點三十分到下午一點半的煙波早午餐，感受旅程裡的輕鬆隨性。*理性飲酒，開車不飲酒*

煙波新竹湖濱館 「2026夏令營─小黑熊安全特務營」

結合青草湖實境探索，展開一場走出教室的安全冒險任務

一直備受親子旅客歡迎的煙波新竹湖濱館，今年將寓教娛樂放進夏令營企劃，飯店與長年推廣民防知識與技能專業的黑熊學院聯手推出「小黑熊安全特務營」，將帶領孩子們透過親身體驗學習觀察、判斷與訓練應變能力，每套課程共計三日，分別有「戶外探索解迷」，運用地圖判讀、方向辨識與路線觀察，在戶外任務中學習確認位置、判斷方向，與隊友攜手破解謎題，在團隊合作下完成小隊挑戰。課程也規劃了透過情境模擬與狀況題的挑戰，可以訓練自主反應力，引導孩子如何判斷傷勢，成為小小急救員，將急難的知識在旅程中自然習得；同時，也透過課程設計的互動體驗與基礎防身技巧練習，教導孩子認識危險辨識與自我保護方法，建立正確的安全意識以及最後帶走對防災包的準備與運用等知識。專案共計三個梯次，每梯次三日，2026/7/14(二)-2026/7/16(四)、2026/8/5(三)-2026/8/7(五)、2026/8/24(一)- 2026/8/26(三)，活動定價每位16,500元，指定主題住房專案「2026夏令營─小黑熊安全特務營│三天兩夜暑期營隊住房專案」免費提供雙人房(一大一小入住)一位參加、家庭房(二大一小入住)兩位參加。

煙波新竹湖濱館 飯店活動2026夏令營─「小黑熊安全特務營」。業者／提供