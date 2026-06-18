全國首創！花蓮補助青年創業營業稅 每年最高10萬

花蓮縣政府推出「青年創業營業稅補助計畫」，45歲以下在縣內登記、符合年齡、資本額、營業額等相關規定的公司即起可提出申請，每年度最高補助10萬元。縣府表示，這是全國首創計畫，盼減輕青年創業初期的營運壓力。

這項計畫對象為18歲到45歲國民，在花蓮縣完成公司、商業或稅籍登記，且事業體須設立不滿5年，或經認定的新創事業設立不滿8年，資本額1000萬元以下，前一年度營業額未達500萬元（未滿1年依實際營運期間比例計算），且未曾領取同性質營業稅補助，即可提出申請。

補助金額以實際繳納營業稅為基準，每期最高補助50%，每年度最多10萬元，原則補助24個月。

花蓮縣政府青年發展中心執行長黃筱瑩表示，青發中心設置新創基地，每年固定輔導22組以上團隊，另外也有小型企業創新研發計畫（SBIR）等專案，一年培力至少13到15組團隊，因應去年光復鄉堰塞湖洪災，也輔導光復鄉13家在地業者。

她說，輔導的青創業者以中小微型企業體為主，涵蓋文化事業、複合式餐飲、設計型工作室、綠能、水利開發、教育等不同領域，青年創業初期最主要面臨的問題包括對市場分析、行銷方式、經營策略不熟悉，縣府都會提供輔導協助，每月至少兩場相關課程，還有一對一個別化服務，盼幫助青創業者站穩腳步。

青發中心表示，青年創業初期面臨租金、人事、設備、行銷、稅務與現金流等多重壓力，縣府考察日本創業支持環境等，率全國之先推出營業稅補助計畫，以「合法登記、依法納稅、穩定經營」為核心精神，今年共編列300萬元，即日起受理申請，隨到隨審，可上花蓮縣政府青年發展中心官網查詢。

花蓮縣政府青發中心推出營業稅補助計畫，幫助青年減輕創業初期的經營壓力。圖／花蓮縣府提供