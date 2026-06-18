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亞太智慧商業物流展23日桃園登場 聚焦物流AI智慧化

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園會展中心將舉辦2026亞太智慧商業物流展暨論壇，即日起開放報名。記者陳俊智／攝影
桃園會展中心將舉辦2026亞太智慧商業物流展暨論壇，即日起開放報名。記者陳俊智／攝影

2026亞太智慧商業物流展暨論壇23日至25日將在桃園會展中心舉行，活動聚焦「AI智慧」、「物流安全」、「減碳永續」三大主軸，除了相關產業展示研發成果，，現場也邀集專家學者深入探討物流產業轉型與未來發展趨勢，即日起開放報名，額滿為止。

亞太智慧商業物流展暨論壇是由安益集團茵康國際、桃園市政府、經濟部、內政部消防署及桃園供應鏈與物流智慧運籌聯盟共同主辦。

桃園市經發局指出，現場依AI智慧物流、冷鏈創新、國際物流、減碳永續及物流人才規畫有五大展區，另有四場專業論壇，將深入探討智慧運輸、國際供應鏈、實體物聯網、低碳物流、冷鏈科技及智慧倉儲消防安全等領域議題，桃園國際機場與國籍航空業者也會現身。

經發局長張誠表示，因應全球供應鏈重組、AI智慧化及淨零轉型趨勢，市府積極推動「桃園供應鏈與物流智慧運籌聯盟」，透過辦理物流展及論壇，促進產官學研交流合作，協助產業掌握智慧物流、數位轉型及永續發展契機，未來將持續鏈結中央、地方及國際資源，將桃園打造成亞太智慧物流與供應鏈發展的重要樞紐。

活動報名網址：https://smartbusinesslogisticsasia.com/%e8%ab%96%e5%a3%87%e5%a0%b1%e5%90%8d-forum-registration/

物流 亞太 桃園

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