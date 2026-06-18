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華航下調燃油附加費 航空貨運每公斤仍站穩300元甜蜜價

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航7月調降貨運燃油附加費，然而圶 AI需求、關稅搶運續挺航空貨運市場走強。華航提供
華航7月調降貨運燃油附加費，然而圶 AI需求、關稅搶運續挺航空貨運市場走強。華航提供

隨著國際油價回落，航空公司陸續調降貨運燃油附加費。華航宣布，自7月1日起調降台灣出口至歐美及亞洲地區的貨運燃油附加費，其中歐美線降幅約26%，亞洲線降幅約27.5%。不過，物流業者指出，目前航空貨運市場供不應求，運價主要反映市場需求，即使燃油附加費下調，整體運價仍維持高檔水準。

受到國際油價先前大幅波動影響，航空貨運燃油附加費已連續兩個月調升。隨著近期油價回落，航空公司也開始調整收費機制。

根據華航最新公告，自7月1日起，台灣出口至歐美地區的貨運燃油附加費將由目前每公斤84元調降至62元，降幅約26%；出口至亞洲地區則由每公斤29元降至21元，降幅約27.5%。

儘管燃油附加費調降，但市場運價並未同步回落。物流業者表示，目前航空貨運市場最主要的定價因素仍是需求，而非燃油成本。尤其美國對進口商品課徵的10%臨時關稅將於7月24日到期，帶動全球供應鏈提前出貨，形成新一波搶運潮。

最新市場報價顯示，台灣出口北美航空貨運價格近期再上漲約10%，每公斤來到300至330元區間。即便扣除燃油附加費調降因素，整體運價仍穩居300元以上高檔水準，對航空貨運業者而言仍是相當亮眼的獲利區間。

除了關稅因素帶動的提前出貨需求外，AI產業快速發展也成為推升本波航空貨運行情的重要動能。近年全球科技大廠持續加碼投資人工智慧，帶動AI伺服器、GPU、高階半導體設備及關鍵零組件出貨需求大幅增加。

由於台灣在全球AI伺服器供應鏈中占有關鍵地位，包括伺服器整機、板卡、散熱、電源及相關零組件多由台灣供應商負責生產與出貨，高單價、高時效性的AI產品大量仰賴航空運輸，也讓航空貨運需求持續維持高檔。

業界分析，在關稅搶運潮與AI出貨需求雙重支撐下，第三季航空貨運市場可望延續旺季行情。即使燃油附加費調降，整體市場運價仍將由供需結構主導，短期內高檔運價格局不易改變，華航、長榮航及星宇航空等貨運業務比重較高的航空公司可望持續受惠。

華航 油價 運價

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