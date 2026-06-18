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楊金龍一句話 代銷：高資產族開始「晶片換磚塊」了

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
信義代銷表示，近期台股震盪加速資金「從晶片到磚塊」，高資產族已經悄悄行動。圖／信義代銷提供
信義代銷表示，近期台股震盪加速資金「從晶片到磚塊」，高資產族已經悄悄行動。圖／信義代銷提供

信義代銷表示，台股震盪啟動高資產族群資產再平衡，加上楊金龍「管制就到這裡」的政策鬆綁訊號，高資產族已開始「晶片換磚塊」，從股市轉進房市。觀察中古屋成交月增近10%，北市中高總價預售案詢問度升溫，下半年預售市場回溫趨勢已醞釀成形。

信義代銷永續研展組協理童莉婷指出，近期中古屋市場各大仲介成交月增近10%，資金回流房市迎來曙光，蛋黃區標的因具備地段優勢、需求恆常以及流動性高，在此波行情中最先受惠。

她表示，過往台股創高，市場熱錢總能透過財富效應外溢，推升不動產行情。然而，先前在第七波信用管制的干預下，資金鏈被迫中斷，導致房市買氣急凍。

如今政策風向迎來轉折，今年3月央行將第二戶房貸成數放寬至6成，為市場注入資金活水；近日總裁楊金龍更明確表態「管制就到這裡」，釋出正向積極訊號，率先激勵營建類股強勢表態，充分反映資本市場對房市復甦的樂觀預期。

觀察預售市場，3,000-5,000萬之間中高總價個案的關注度升高，台北市成交件數占比月增15%，主要源自於實質避險需求，對於在AI與半導體狂潮中獲利豐厚的買方而言，此總價帶的產品通常具備精華地段、優質建商品牌與完善規劃，不僅能滿足進階換屋的實用需求，更是將高波動股市獲利轉化為實體資產的防禦型標的。

童莉婷表示，台灣資產市場在AI科技獨霸的格局下，「晶片換磚塊」不僅是資金避險手段，更是長線的財富保衛戰。面對下半年的預售回溫潮，有意置產或換屋的買方應把握當下議價空間相對彈性、提前精準佈局，才能在下一波股房資金輪動中掌握資產增值先機。

楊金龍 房市 台股

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