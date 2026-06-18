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房市蓄勢待發！雙北8大百億指標案登場 「南港之星」挑戰區域天價

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

住展雜誌彙整北台灣預計下半年進場「總銷百億元」住宅類指標案，最備受矚目的為潤泰新（9945）「南港之星」，該案為台北市規模最大的公辦都更案，總銷達600億元以上，專家認為，若央行房市管制鬆綁，指標案又有品牌、地段加持下，可望迎來一波爆發力。

其餘百億案則有新北市板橋車站區域的「寶格利」、泰山區捷運丹鳳站與泰山貴和站交會地帶的「當代帝寶」、林口區家樂福生活圈的「亞昕中山路案」、新店區央北重劃區之「昇陽央北案」、中和區市區地段的「寶亞世界公館」，和桃園市龜山區A7重劃區的「AI都會城」、新竹縣寶山鄉「宏道新竹帝寶2、7、9區」。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，觀察規劃上場的新案縱然不乏延推因素，卻時來運轉恰逢央行宣示打房政策到此為止，輔以建商知名度，包括潤泰、皇翔（2545）、愛山林（2540）、亞昕（5213）、昇陽（3266）等，加上地段的穩健性，像是捷運站點周邊、新北市第一環行政區等不敗區段，兼之因為本身量體大所擁有的話題性，這些加分要項與央行姿態放軟的助攻，備受期待趁勢成就爆發力，亦得以檢視是否成為逾一年房市冷氣團後首波回暖受惠案。

此外，當中全台住宅量能一哥的新北市，下半年除了推出的大案個數居上風外，這些指標案的價碼也有很大機會續見單坪百萬宅，「寶格利」、「昇陽央北案」、「寶亞世界公館」因所在區段而貴，特別是具備視野的高樓層戶，單價來到三位數都合乎情理。

桃園市A7重劃區的「AI都會城」則挾三十多層樓高優勢，身價與近期同區熱門新案的4字頭自是不同，高樓層戶被期待往6字頭走。新竹縣寶山鄉的「宏道新竹帝寶」的一系列造鎮案本就是當地高價，目前至高已來到每坪7字頭，預期可望維持高水位表現。

台北市唯一焦點的數百億元新案「南港之星」，在區域市場上討論許久，千呼萬喚始出來，在建商作品的高價取向，以及所在位置佳、產品設計商住多元、輕裝修小宅的主流性，開發商自信喊出高樓層景觀戶可突破南港區單價天花板。

陳炳辰表示，北台灣預售市場上另有皇翔建設在新北市永和區大陳都更案，與宏普建設（2536）的桃園市青埔重劃區的青塘園案，屬於較為具體但推出時間還不明朗的指標大案，又因為進駐區域、建商品牌兩大特質，不難想像在價位上將有所展現，要是房市真盼來政策鬆綁春燕，打鐵趁熱搶一波共襄盛舉乃勢在必行。

資料來源／住展雜誌
資料來源／住展雜誌

重劃區 雙北

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