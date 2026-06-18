快訊

蘋果也撐不住！庫克認了準備漲價 直呼晶片市場如「百年洪水」

賴總統喊「我不會放棄」 政院今增2100億無人機特別條例議程

藍營一王二后先後訪美 華府刻意「冷熱不一」意在軍購

聽新聞
0:00 / 0:00

北台灣8大百億案將登場 專家：有望成首波回暖受惠案

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
下半年指標案。資料來源／住展雜誌
下半年指標案。資料來源／住展雜誌

即將邁入下半年，住展雜誌彙整北台灣預計下半年進場住宅類指標案，案量超過百億的，共有8個，包括北市南港車站旁的「南港之星」，新北市板橋車站「寶格利」，泰山區「當代帝寶」、林口「亞昕中山路案」。

新店區央北重劃區「昇陽央北案」、中和市區「寶亞世界公館」，桃園A7重劃區的「AI都會城」、新竹縣寶山鄉「宏道新竹帝寶2、7、9區」。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，觀察預計上場的百億案，包括潤泰（8463）、皇翔（2545）、愛山林（2540）、亞昕（5213）、昇陽（3266）等建商，品牌知名度高，加上多在捷運站點周邊、新北市第一環行政區，再加上央行宣示打房屋到此為止，有望成為首波回暖受惠案。

價格部分，「寶格利」、「昇陽央北案」、「寶亞世界公館」因位處精華地段，預料單價衝上一坪百萬以上。

桃園市A7重劃區的「AI都會城」挾三十多層樓高優勢，高樓層戶有機會站上6字頭。新竹縣寶山鄉的「宏道新竹帝寶」的一系列造鎮案本就是當地高價，目前至高已來到每坪7字頭，預期維持高水位表現。

台北市唯一焦點的數百億元新案「南港之星」，在區域市場上討論許久，依建商作品的高價取向，所在位置佳、產品設計商住多元、輕裝修小宅的主流性，開發商自信喊出高樓層景觀戶可突破南港區單價天花板。

陳炳辰表示，北台灣預售市場上另有皇翔建設在新北市永和區大陳都更案，與宏普建設（2536）的桃園市青埔重劃區的青塘園案，目前推出時間仍不明朗，但若央行今天進一步鬆綁，預料也會打鐵趁熱提早推出。

房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

重劃區 林口 皇翔

延伸閱讀

高雄三大賣場接力進駐 商圈效應可望動周邊房價

鄉林建股東會／賴正鎰：兩岸布局穩定推進、雙北兩大都更案下半年登場

遠雄蘴靚3795坪大案壓境北高雄R21都會公園站

全台最大好市多來了！高雄3大新商場比一比 這裡房價已漲三成

相關新聞

楊金龍一句話 代銷：高資產族開始「晶片換磚塊」了

信義代銷表示，台股震盪啟動高資產族群資產再平衡，加上楊金龍「管制就到這裡」的政策鬆綁訊號，高資產族已開始「晶片換磚塊」，從股市轉進房市。觀察中古屋成交月增近10%，北市中高總價預售案詢問度升溫，下半年預售市場回溫趨勢已醞釀成形。

因應油價回落！華航貨運燃油附加費調整 7月起調降逾2成

航空貨運燃油附加費歷經連2月上漲後首迎調降，華航發函公告，貨運燃油附加費調降，預計自7月起，調降台灣貨物出口至歐美和亞洲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。