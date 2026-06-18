北台灣8大百億案將登場 專家：有望成首波回暖受惠案

即將邁入下半年，住展雜誌彙整北台灣預計下半年進場住宅類指標案，案量超過百億的，共有8個，包括北市南港車站旁的「南港之星」，新北市板橋車站「寶格利」，泰山區「當代帝寶」、林口「亞昕中山路案」。

新店區央北重劃區「昇陽央北案」、中和市區「寶亞世界公館」，桃園A7重劃區的「AI都會城」、新竹縣寶山鄉「宏道新竹帝寶2、7、9區」。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，觀察預計上場的百億案，包括潤泰（8463）、皇翔（2545）、愛山林（2540）、亞昕（5213）、昇陽（3266）等建商，品牌知名度高，加上多在捷運站點周邊、新北市第一環行政區，再加上央行宣示打房屋到此為止，有望成為首波回暖受惠案。

價格部分，「寶格利」、「昇陽央北案」、「寶亞世界公館」因位處精華地段，預料單價衝上一坪百萬以上。

桃園市A7重劃區的「AI都會城」挾三十多層樓高優勢，高樓層戶有機會站上6字頭。新竹縣寶山鄉的「宏道新竹帝寶」的一系列造鎮案本就是當地高價，目前至高已來到每坪7字頭，預期維持高水位表現。

台北市唯一焦點的數百億元新案「南港之星」，在區域市場上討論許久，依建商作品的高價取向，所在位置佳、產品設計商住多元、輕裝修小宅的主流性，開發商自信喊出高樓層景觀戶可突破南港區單價天花板。

陳炳辰表示，北台灣預售市場上另有皇翔建設在新北市永和區大陳都更案，與宏普建設（2536）的桃園市青埔重劃區的青塘園案，目前推出時間仍不明朗，但若央行今天進一步鬆綁，預料也會打鐵趁熱提早推出。