藥華藥攜手日本 TECH Tokyo 首屆「藥華藥創新獎」決賽團隊出爐

藥華藥（6446）17日攜手日本知名創新平台TECH Tokyo於東京舉辦首屆「藥華藥創新獎」（PharmaEssentia Innovation Award）高峰會，由晉級八強的新創團隊進行現場簡報，並經國際評審團嚴謹評選出五組優勝團隊晉級最終決賽。最終獎項名次將於7月15日在台北舉行的頒獎典禮揭曉，總獎金達20萬美元，其中最高榮譽大獎（Grand Prize）得主將獲頒10萬美元獎金。

藥華藥表示，為發掘並培育具全球商業化潛力的生技醫療新創團隊，藥華藥今年攜手TECH Tokyo創辦首屆「藥華藥創新獎」，同步於台灣與日本公開徵件，參賽領域涵蓋血液疾病、癌症、罕見疾病及自體免疫疾病等創新藥物開發，以及人工智慧（AI）、機器學習（ML）藥物研發平台與細胞治療等前瞻生醫技術。

藥華藥表示，隨著全球生技醫藥產業快速發展，生技產業的創新已不侷限於單一企業的內部研發，而是有更多機會來自於跨領域、跨國界的合作網絡與資源整合。「藥華藥創新獎」秉持「建立連結、促成合作、驅動創新」理念，期望打造一個連結學術研究能量、新創動能與國際產業資源交流和價值提升的跨國平台，並為未來潛在的策略合作奠定基礎。

本屆評審委員匯聚來自美國哈佛大學及台灣、日本產學研界的權威專家，專業領域涵蓋血液學、腫瘤學及免疫學，兼具學術研究與產業實務經驗。評選標準聚焦科學創新性、臨床應用價值及全球市場潛力三大面向。自今年3月開放報名以來，經過多輪嚴謹審查，最終選出八強團隊受邀參與東京高峰會進行簡報，並於現場決選出五組優勝團隊晉級決賽。

藥華藥指出，「藥華藥創新獎」不僅提供資金支持，更著重於協助新創團隊建立與國際生技製藥產業的連結。透過策略合作機會、產業資源導入及經驗交流，促進前瞻技術發展，加速創新成果邁向臨床開發與全球市場。

本屆評審委員之一、哈佛商學院教授 Satish Tadikonda 表示：「全球藥物創新生態系正快速演變，從過去由美國少數創新中心主導，逐步邁向跨國協作的新模式。亞洲，特別是日本與台灣，正日益成為全球生技創新的重要樞紐。未來能否建立跨區域、跨領域的合作網絡，將是推動下一波生醫創新與產業發展的重要關鍵。」

藥華藥執行長林國鐘表示：「首屆『藥華藥創新獎』不僅是一項競賽，更是藥華藥深化國際生醫創新合作的重要起點。我們非常感謝所有參賽團隊及評審委員的投入與支持，也從中看見許多兼具創新性與發展潛力的優秀生技新創。

未來，藥華藥將持續擴大獎項規模與國際參與度，邀請更多來自不同國家的創新團隊共襄盛舉，打造具國際影響力的生醫創新交流平台。透過串聯全球創新能量，我們期望加速創新療法的發展與落地，為病患帶來更多治療選擇，同時進一步提升台灣生技產業的國際能見度與競爭力。」