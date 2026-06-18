因應油價回落！華航貨運燃油附加費調整 7月起調降逾2成

航空貨運燃油附加費歷經連2月上漲後首迎調降，華航發函公告，貨運燃油附加費調降，預計自7月起，調降台灣貨物出口至歐美和亞洲等地區的燃油附加費，降幅2成以上。

因應油價回落，貨運燃油附加費調降，中華航空台貨中心17日發函通知代理商表示，依公司平均購油成本換算的燃油價格，經呈報民航局核備，將於7月1日調整台灣地區貨物出口至歐美地區與亞洲地區燃油附加費。

根據內容指出，華航預計自7月1日起調降台灣貨物出口至歐美地區燃油附加費，從目前每公斤新台幣84元降至62元，降幅約26%；台灣出口至亞洲的燃油附加費方面，從目前每公斤29元降至21元，降幅約27.5%。

航空三雄貨運燃油附加費在5月調漲約1倍，以因應油價飆漲；6月燃油附加費調整，客貨運不同調，1日起調降客運燃油附加費約22%、2日起則小幅調漲貨運燃油附加費，幅度約3.5%，主因為計價公式不同，以及貨運受惠AI高科技需求暢旺。華航7月起貨運燃油附加費將調降。