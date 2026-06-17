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皇昌營造躍公共工程最大營造廠 江程金：四接海事工程 六月實質動工

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
皇昌營造董事長江程金。陳美玲/攝影
皇昌營造董事長江程金。陳美玲/攝影

以高效率、高執行率聞名的皇昌營造（2543），今年3月甫得標四接海事工程案；皇昌營造董事長江程金17日在股東會後表示，四接海事工程案已在本（六）月進入實質動工，將助攻單月營運成長動能。目前皇昌營造在建工程案量逾1,700億元，躍居國內公共工程案最大營造廠。

皇昌營造執行長林明照指出，在政府積極推動軌道工程、海事工程案下，接下來包括環狀捷運線東環段、台北港擴建計畫之工程案、馬祖機場案等，集團都將積極爭取。

林明照強調，為讓集團垂直整合效益極大化，集團旗下子公司和昌今年還將新增第五個觀音預拌廠，最快2027年底完工投入營運。此外，皇昌預計在八德、土城、樹林等區，在找第六個預拌廠，目標擁有六個預拌廠、形成北北基桃供應鏈圈，壯大垂直整合、一條龍效益。

林明照表示，另一家子公司宏昌，今年起也會積極爭取外案，希望今年外案比重能做到10%，目標三年後、外案比重達30%。

皇昌營造17日股東會由董座江程金親自主持，會中承認去年財報，並通過2025年下半年每股配發1元現金股利，以皇昌17日收在46.45元，若後續順利填息，現金殖利率約2.15%；加計皇昌營造去年上半年已配發0.5元現金，總計去年每股共配發1.5元現金股利，配發率約55.76%。

皇昌營造17日股東會同步改選七席董事，當選新董事包括江程金、黃重雷、陳威宏、黃樹欉，以及獨董倪子修、邱琳濱、蔡育菁。

台北港

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