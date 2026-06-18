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新光三越摩天大樓登高賽 評估重啟

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

新光三越昨日股東會上，除了股利議題外，也有股東建議公司恢復舉辦停辦多年的 「新光摩天大樓登高大賽」。對此，董事長吳東昇正面回應表示，經營團隊將審慎評估，不排除未來結合站前店與北車新案共同規劃相關活動，帶動商圈發展並強化品牌形象。

股東指出，新光摩天大樓登高大賽自1994年舉辦以來，累計已超過40屆，長年成功帶動台北站前商圈人潮，也成為新光體系最具代表性的品牌活動之一。除聚客效益外，該活動多年來持續結合公益議題，逐步建立新光品牌與社會公益連結。

據了解，新光體系歷年舉辦相關登高活動，累計公益捐贈金額已超過1.6億元，並曾累計捐血超過20萬袋，成為該活動最具代表性的公益成果之一。

由於新光三越近期取得台北車站商場經營權，有股東建議未來若能延續登高大賽活動，結合高鐵、台鐵及機場捷運匯集的北車商圈資源，可望進一步放大活動效益。尤其台北車站目前日均人流已達60萬人，未來若結合大型品牌活動，有助進一步提升商圈集客效果。

對此，吳東昇表示，經營團隊將審慎評估，未來將視站前店與北車新案整體規劃情況，研究是否有機會共同推動相關活動。

摩天大樓 新光三越 吳東昇

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