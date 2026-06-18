快訊

Fed華許首秀顯露「鷹爪」…官員預測今年升息1碼 大幅上調通膨預測

聽新聞
0:00 / 0:00

超商三雄徵才逾6,200人

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

畢業季求職潮開跑，三大超商同步擴大徵才。全家（5903）昨（17）日宣布，今年將招募逾1,000名正職，其中400名儲備人才為招募重點；統一超今年將招募5,000名門市夥伴與上百位儲備幹部，補強第一線與管理職缺；萊爾富預計招募200名的儲備管理幹部。

全家表示，今年人才招募以「巷口入職、快速成長、多元共融、科技助攻」為核心，鎖定新鮮人及青年轉職族群。儲備主管職享保障年薪14個月，正式任用起薪3.7萬元，通過評鑑後可達4.5萬元，最快11個月可晉升多店管理主管，首年薪資調幅上看八成，隔年有機會挑戰百萬元年薪。

隨著零售業朝數位服務、永續治理及生活服務平台發展，全家今年也同步招募AI數位人才、工程管理專才、綠領人才及托嬰中心教保員等特色職缺，涵蓋數位轉型、店舖空間規劃、ESG推動及員工照顧等領域。

統一超則延續校園與在地徵才雙軌策略，每年畢業季皆與全台大專院校合作校園博覽會，今年3月至今已舉辦逾60場徵才活動，近4個月累計已招募逾90位應屆畢業生加入儲備幹部與儲備人才行列，公司並預估，2026年全年將有超過5,000名門市夥伴與上百位儲備幹部的招募需求。

在培訓與升遷制度上，統一超門市儲備幹部起薪與訓練期年薪最高可達78萬元，後續依表現調薪與獎勵機制，年薪上看百萬元。除鎖定應屆畢業生外，統一超近年因應高齡化與少子化趨勢，透過分眾化職前訓練專班、校園與地方政府及人力銀行徵才博覽會，以及結合集團資源舉辦商業競賽等三大管道，強化人才招募。

萊爾富今年預計招募200名的儲備管理幹部，因應展店及營運發展需求，近年持續推動儲備管理幹部培育制度。門市儲備管理幹部完成四個月培訓課程並通過相關考核後，即有機會晉升。

全家 幹部 萊爾富

延伸閱讀

全家喊徵才千人！首年薪資最高跳增8成 隔年挑戰百萬年薪

AI技能含金量再飆升！企業願多付62%薪水搶人才

綠領人才需求上看逾5萬職缺 環境部加碼補助學費

人才危機 抗退休潮 頂大加薪千萬攬才

相關新聞

台積電蟬聯繳稅王 鴻海、廣達緊追在後

隨著五月報稅季落幕，企業陸續發布最新一期的財報，參考相關資料，「護國神山」台積電今年第九度蟬聯「繳稅王」，繳納營利事業所得稅近兩千億元，較前一年成長逾五成。

八大公股行庫「金援」台電 台銀扛逾千億

八大公股行庫「金援」台電三千億元，各行庫大致完成額度分配，其中台灣銀行將負責逾千億元，包辦三分之一至二分之一的額度，其他七家公股銀行分配的額度，則落在兩百億至六百億元不等。

台電融資3千億元 經長：短期融通 採購能源

台電累計虧損三千六百多億元，經濟部協調八大公股銀行辦理三千億元專案融資，並規畫運用中華郵政轉存款支應。經濟部長龔明鑫表示，台電因能源採購需大筆資金，資金需求主要在短期融通；中華郵政董事長王國材則說，中華郵政與台電並無借貸關係，不會因台電還款狀況而直接承擔風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。