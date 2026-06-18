超商三雄徵才逾6,200人

畢業季求職潮開跑，三大超商同步擴大徵才。全家（5903）昨（17）日宣布，今年將招募逾1,000名正職，其中400名儲備人才為招募重點；統一超今年將招募5,000名門市夥伴與上百位儲備幹部，補強第一線與管理職缺；萊爾富預計招募200名的儲備管理幹部。

全家表示，今年人才招募以「巷口入職、快速成長、多元共融、科技助攻」為核心，鎖定新鮮人及青年轉職族群。儲備主管職享保障年薪14個月，正式任用起薪3.7萬元，通過評鑑後可達4.5萬元，最快11個月可晉升多店管理主管，首年薪資調幅上看八成，隔年有機會挑戰百萬元年薪。

隨著零售業朝數位服務、永續治理及生活服務平台發展，全家今年也同步招募AI數位人才、工程管理專才、綠領人才及托嬰中心教保員等特色職缺，涵蓋數位轉型、店舖空間規劃、ESG推動及員工照顧等領域。

統一超則延續校園與在地徵才雙軌策略，每年畢業季皆與全台大專院校合作校園博覽會，今年3月至今已舉辦逾60場徵才活動，近4個月累計已招募逾90位應屆畢業生加入儲備幹部與儲備人才行列，公司並預估，2026年全年將有超過5,000名門市夥伴與上百位儲備幹部的招募需求。

在培訓與升遷制度上，統一超門市儲備幹部起薪與訓練期年薪最高可達78萬元，後續依表現調薪與獎勵機制，年薪上看百萬元。除鎖定應屆畢業生外，統一超近年因應高齡化與少子化趨勢，透過分眾化職前訓練專班、校園與地方政府及人力銀行徵才博覽會，以及結合集團資源舉辦商業競賽等三大管道，強化人才招募。

萊爾富今年預計招募200名的儲備管理幹部，因應展店及營運發展需求，近年持續推動儲備管理幹部培育制度。門市儲備管理幹部完成四個月培訓課程並通過相關考核後，即有機會晉升。