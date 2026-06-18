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好幸福…鼎泰豐連續六年加薪
鼎泰豐此次再度調整餐點價格，除原物料成本持續攀升外，人力成本增加也成為餐飲業近年共同面臨的經營挑戰。隨著服務業缺工問題延續，各大餐飲集團近年持續透過加薪與福利升級搶才留才，整體營運成本明顯墊高。
以鼎泰豐為例，公司近年持續調整薪酬制度，今年5月再度啟動薪資調整，平均調幅約3.5%，已是連續第六年加薪，累計近六年整體薪資調幅超過25%。在國內餐飲業中，鼎泰豐長期被視為薪資待遇指標之一，也反映整體餐飲市場人力成本持續上升趨勢。
不只鼎泰豐，近年包括王品、饗賓等大型餐飲集團，也陸續提高基層員工、主廚與店主管薪資待遇。業界人士指出，在少子化與服務業缺工壓力未解下，餐飲業工作時間長、假日輪班特性，使企業須透過更高薪資條件吸引人才，加薪逐漸從福利選項變成經營必要支出。
除薪資調整外，餐飲業者近年也同步升級員工福利制度。鼎泰豐每年固定舉辦員工感恩晚宴，當天全台門市公休一天。
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