快訊

Fed華許首秀顯露「鷹爪」…官員預測今年升息1碼 大幅上調通膨預測

聽新聞
0:00 / 0:00

鼎泰豐漲價 反映成本增加 平均調幅5%

經濟日報／ 記者嚴雅芳黃淑惠／台北報導
鼎泰豐表示，近年來原物料價格、食材採購成本，以及人力與整體營運支出持續攀升，對餐飲業經營帶來不小壓力。 聯合報系資料照
鼎泰豐表示，近年來原物料價格、食材採購成本，以及人力與整體營運支出持續攀升，對餐飲業經營帶來不小壓力。 聯合報系資料照

連鎖餐飲指標品牌鼎泰豐昨（17）日宣布，因原物料及人力等營運成本持續增加，為維持餐點品質與服務水準，將自6月22日起調整部分餐點售價，整體平均調幅約5%，是兩年來再度漲價。

根據鼎泰豐公告，此次調整品項涵蓋多項熱門商品，其中招牌小籠包每顆價格將由28元調整為29元，每顆調漲1元；蝦仁蛋炒飯由300元調升至320元；蝦肉紅油抄手由230元調整至240元；小菜則由120元調漲至130元。業內認為，鼎泰豐兩年後再啟動漲價計畫，顯示餐飲業通膨持續升溫。

鼎泰豐漲價概況
鼎泰豐漲價概況

鼎泰豐表示，近年來原物料價格、食材採購成本，以及人力與整體營運支出持續攀升，對餐飲業經營帶來不小壓力。公司經過整體營運評估後，決定適度調整部分餐點價格，希望在成本增加的情況下，持續維持既有餐點品質與服務標準。

鼎泰豐指出，目前各品項價格仍在進行最後確認，但整體平均調幅預估約在5%左右，並將於6月22日起正式實施新價格。隨著近年餐飲業面臨食材、租金及人力成本同步上升，市場上已有不少連鎖餐飲品牌陸續跟進調價，反映整體產業經營壓力仍高。

今年元月起，包括多家連鎖餐飲集團與五星級飯店陸續調高售價，被視為今年餐飲市場第一波漲價潮；速食連鎖龍頭台灣麥當勞5月27日起調整部分產品價格，路易莎咖啡日前宣布自6月起，約90個品項漲價，部分飲品與餐食調漲5至15元；如今鼎泰豐宣布跟進調價。

另一家指標連鎖餐飲集團王品則選擇暫不跟進。

通膨 鼎泰豐 餐飲業

延伸閱讀

鼎泰豐要漲價了！22日起「調整部分餐點價格」 官方公告：營運成本增加

國巨漲停逼近千元！AI 伺服器掀被動元件搶貨潮 「這幾檔」率先創高

豆府股東會／配發現金股利13.5元、分配率九成

妹子吃鼎泰豐力推這道菜 一票老饕點頭：沒吃過更好吃的

相關新聞

台積電蟬聯繳稅王 鴻海、廣達緊追在後

隨著五月報稅季落幕，企業陸續發布最新一期的財報，參考相關資料，「護國神山」台積電今年第九度蟬聯「繳稅王」，繳納營利事業所得稅近兩千億元，較前一年成長逾五成。

八大公股行庫「金援」台電 台銀扛逾千億

八大公股行庫「金援」台電三千億元，各行庫大致完成額度分配，其中台灣銀行將負責逾千億元，包辦三分之一至二分之一的額度，其他七家公股銀行分配的額度，則落在兩百億至六百億元不等。

台電融資3千億元 經長：短期融通 採購能源

台電累計虧損三千六百多億元，經濟部協調八大公股銀行辦理三千億元專案融資，並規畫運用中華郵政轉存款支應。經濟部長龔明鑫表示，台電因能源採購需大筆資金，資金需求主要在短期融通；中華郵政董事長王國材則說，中華郵政與台電並無借貸關係，不會因台電還款狀況而直接承擔風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。