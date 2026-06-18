鼎泰豐漲價 反映成本增加 平均調幅5%

連鎖餐飲指標品牌鼎泰豐昨（17）日宣布，因原物料及人力等營運成本持續增加，為維持餐點品質與服務水準，將自6月22日起調整部分餐點售價，整體平均調幅約5%，是兩年來再度漲價。

根據鼎泰豐公告，此次調整品項涵蓋多項熱門商品，其中招牌小籠包每顆價格將由28元調整為29元，每顆調漲1元；蝦仁蛋炒飯由300元調升至320元；蝦肉紅油抄手由230元調整至240元；小菜則由120元調漲至130元。業內認為，鼎泰豐兩年後再啟動漲價計畫，顯示餐飲業通膨持續升溫。

鼎泰豐漲價概況

鼎泰豐表示，近年來原物料價格、食材採購成本，以及人力與整體營運支出持續攀升，對餐飲業經營帶來不小壓力。公司經過整體營運評估後，決定適度調整部分餐點價格，希望在成本增加的情況下，持續維持既有餐點品質與服務標準。

鼎泰豐指出，目前各品項價格仍在進行最後確認，但整體平均調幅預估約在5%左右，並將於6月22日起正式實施新價格。隨著近年餐飲業面臨食材、租金及人力成本同步上升，市場上已有不少連鎖餐飲品牌陸續跟進調價，反映整體產業經營壓力仍高。

今年元月起，包括多家連鎖餐飲集團與五星級飯店陸續調高售價，被視為今年餐飲市場第一波漲價潮；速食連鎖龍頭台灣麥當勞5月27日起調整部分產品價格，路易莎咖啡日前宣布自6月起，約90個品項漲價，部分飲品與餐食調漲5至15元；如今鼎泰豐宣布跟進調價。

另一家指標連鎖餐飲集團王品則選擇暫不跟進。