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新光三越改造北車 動了 現金股利從3元提高至3.8元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
新光三越17日召開股東會並宣布，因應該公司新取得台北車站商場經營權，將啟動「立足台灣的重要計畫」。 記者林澔一／攝影
新光三越17日召開股東會並宣布，因應該公司新取得台北車站商場經營權，將啟動「立足台灣的重要計畫」。 記者林澔一／攝影

新光三越昨（17）日召開股東會並宣布，因應該公司新取得台北車站商場經營權，將啟動「立足台灣的重要計畫」，並在會後董事會並討論規劃成立子公司，專責籌備北車新案，先期將投入超過10億元改造，要打造「世界櫥窗」。

新光三越多年來經營成果豐碩，昨日股東會中罕見出現股東臨時提案調高股利，且在現場無異議通過下，現金股利由原訂每股3元提高至3.8元，若以2025年每股純益1.7元計算，配發率超過200%。

新光三越股東會重點
新光三越股東會重點

新光三越近期成功取得台北車站商場經營權，成為股東關注焦點。吳東昇將該案定調為「立足台灣的重要計畫」，並由總經理吳昕陽進一步說明，未來將以 「Window to the World」（世界櫥窗） 為核心概念，希望讓國際旅客一抵台，就能在台北車站接觸台灣新創、特色食品及優質品牌。

吳昕陽表示，目前相關規劃仍在與合作平台進一步對接，現階段不便透露太多細節。不過未來將鎖定台北車站作為國門交通樞紐優勢，打造兼具觀光導流、品牌展示與零售消費功能的新型態商業空間；除展示台灣品牌外，也規劃引進剛進入台灣市場的國際品牌，藉由北車高人流優勢快速接觸本地消費者。

據了解，新光三越內部已啟動北車新案後續籌備作業，除規劃成立專責子公司外，後續將投入超過10億元進行改造工程，重點放在電梯、手扶梯及整體地下動線優化，藉此提升商場通行效率與整體招商條件。由於北車案後續涉及大型改裝工程、動線重整及法規協調等複雜作業，據悉此次有意由曾擔任新光三越總經理15年、具美國南加大建築碩士及UCLA企管碩士背景的集團第三代吳昕達主導新設立的子公司和後續規劃。

內部人士認為，隨雙子星開發案持續推進，加上周邊大型商辦陸續完工，台北車站周邊商圈正快速轉型。未來可望逐步向西區延伸，北車周邊有機會發展成台北新的國際級商業核心區域。

值得注意的是，新光三越股權結構近期再度出現變化。據了解，日本三越伊勢丹繼2025年出售約21%持股後，今年5月再完成第二波股權調整，釋出約12%股權，持股比重由原先22%進一步降至約10%。隨日方持股持續下降，加上北車新案正式啟動，也讓市場更加關注新光三越下一階段營運與版圖布局。

吳東昇 台北車站 新光三越

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