兩岸靚人物／極米科技董事長鍾波 做好四件事 打贏國際盃

大陸智慧投影與消費投影的巨頭企業，被視為「投影一哥」的極米科技出海經驗也是大陸企業海外布局的縮影，特別當前國際局勢嚴峻複雜，陸全國人大代表、極米科技董事長鍾波於3月大陸全國兩會期間接受本報書面採訪細梳當前挑戰，他認為企業要從合規意識、長期主義、價值競爭與抗風險能力四方面下手。

企業出海 四大挑戰

鐘波跟台企有淵源，他此前在電視晶片公司MStar（晨星半導體，但2012年被聯發科收購）（2454）做了十年晶片技術研發，財務自由後離職創業。他2013年在四川成都成立極米科技，2021年在科創板上市，專注於智能投影設備、激光電視及相關光學產品的研發、製造與銷售。

極米科技成立之初就瞄準智慧投影，鐘波當時提出的說法叫無屏電視，指的是用投影形式承擔家庭大屏電視的角色。該公司出海起點可回溯至2016年，直接選擇競爭最激烈且困難的北美市場，緊接著在2018年陸續拓展至日本、歐洲地區。

國際數據公司（IDC）數據顯示，從2018年起，極米科技連續五年半獲得出貨量第一、連續三年半獲得出貨量和銷售額雙第一。

然而，挑戰並沒少過，鍾波說，大陸企業出海有四方面挑戰：一是合規挑戰，在大陸發展較為成熟企業到海外不熟悉當地規則會帶來較高試錯成本；二是地緣政治帶來不確定性明顯上升。

三是本地化營運能力仍不足，企業出海更關鍵的是能不能在當地真正站住腳，裡面便包括團隊建設、售後服務體系、品牌溝通、文化融合、社會責任履行等；四是一些民營企業和中小企業，在海外法律服務、金融支持、匯率避險、風險預警、國際爭端應對以及復合型國際化人才儲備等方面，相對比較薄弱。

而應對前述挑戰，鍾波認為要做好四件事：一是增強合規意識和規則意識，把「先研究規則、再布局市場」作為前提；二是堅持長期主義，真正重視本地化發展，而不是只追求短期訂單；三是持續提升技術創新能力和品牌價值，從價格競爭轉向價值競爭；四是建立完善的風險預警和應急處置機制，提升抗風險能力。

協同布局 增添勝算

從具體問題來看，企業出海最關鍵的問題在於供應鏈，鍾波認為，企業出海不是單個企業「走出去」，而是研發、製造、倉儲、物流、支付、售後、數據服務等整條供應鏈協同出海。某種意義上講，「現在國際競爭比拚的，不只是單個產品，而是供應鏈體系的穩定性、韌性和綜合保障能力。」

而地緣政治正在讓供應鏈面臨較大的挑戰，鍾波指出有幾類問題：一是供應鏈穩定性。受國際局勢變化、貿易壁壘、航運波動、通關限制等因素影響，供應鏈某環節出現問題，就會影響企業整體交付。

二是供應鏈重構成本明顯上升，為分散風險，不少企業都在考慮多區域布局、多節點配置，甚至推進本地化生產。調整雖必要，但也帶來投資增加、管理複雜度上升、協同效率下降等現實壓力，特別對中小企業來說更不容易。

三是標準、認證和技術壁壘在增多；四是配套服務體系仍不夠完善。比如跨境倉儲、本地維修、備件供應、供應鏈金融、跨境結算便利化等，目前不少企業仍缺乏成熟支撐。

鍾波同時建議，企業可以做幾件事：一是要增強供應鏈韌性，避免對單一市場、單一路徑、單一合作方形成過度依賴；二是要提高數字化管理能力，增強對庫存、運輸、訂單和交付的實時掌控；三是要有條件地推進本地化供應鏈建設，縮短響應鏈條；四是要提前做好國際標準和認證布局，減少制度性障礙。

與此同時，鍾波認為政府在這過程中必要給予支持，特別是要搭建平台、強化金融保險、提升涉外法律服務能力等措施。「企業出海是大勢所趨，但要實現高質量出海，既需要企業練好內功，也需要政府在制度、服務和保障上持續加力。」他說。