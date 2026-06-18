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創新平台／同動訓練系統 切入復健商機

經濟日報／ 李珣瑛

台灣邁入超高齡社會，中風、退化與高齡復能需求快速增加，帶動智慧復能市場成為近年醫療與長照產業的重要新方向。工研院攜手富伯生醫、光田綜合醫院及長照機構，共同開發「數位上肢復健鏡像同動訓練系統」，導入AI動作辨識、鏡像訓練與遊戲化互動，希望改善傳統復健枯燥、難以長期持續的問題。

不同於一般復健遊戲只強調「動起來」，這套系統更重視患者「動得正確」。中風患者復健時，常以聳肩、身體前傾等方式代償，看似完成動作，實際上卻未真正訓練到患側功能。

工研院服務系統科技中心技術經理蔡明杰表示，「鏡像同動訓練」是透過健康手臂帶動患側同步動作，搭配鏡像視覺回饋，重新刺激大腦神經連結，協助恢復上肢協調能力。系統同時結合AI動作分析，可即時辨識代償動作，並追蹤控制力、穩定度與反應速度等指標；一旦偵測異常，系統會立即提醒，提升訓練有效性。

團隊也發現，復健最大挑戰往往不是技術，而是患者難以長期堅持。因此，系統導入遊戲化設計，透過互動任務、即時分數、音樂與視覺回饋，增加患者參與感與成就感。

蔡明杰指出，這項技術並非取代傳統復健，而是透過漸進式任務設計，協助患者知道自己「有沒有動對」，並提升持續訓練意願，讓復能更容易長期進行。

目前系統已於光田綜合醫院展開臨床實證。研究顯示，患者上肢動作功能評估（FMA）平均改善76%，手部抓握與操作能力測試則提升68%，有助改善抓握與搬取物品等日常生活能力。

除患者端應用外，系統也導入數位化管理機制，可自動生成訓練紀錄與病歷資料，減少治療師行政負擔，提升復健管理效率。未來除了醫院復健場域，也可望延伸至長照機構與居家復能應用，透過遠距數據串接，即使患者返家後，醫療團隊仍可持續掌握復健狀況。隨著高齡化與長照需求持續擴大，智慧復能也被視為下一波數位健康的重要成長市場。

復健 長照 工研院

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