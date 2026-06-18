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量子覺知手札／測量者效應

經濟日報／ 瑞瑟（資深企業顧問）

由於指正別人在心態上意味著自己是對的，別人是錯的，因此，這行為可能會傳達自己比對方更優秀的訊息。這代表著，在工作或生活中，面對他人的錯誤而不指正，雖然會讓當事者喪失了學習與改善的機會，但若糾錯只是為了自驕或獲得掌控權，讓對方臣服，那麼對方也可能因為感到受辱而產生反彈，讓指正適得其反。

量子力學中的「測量者效應」是指測量本身會對被測量者產生干擾。因此，我們用什麼心態去面對自己及他人的錯誤，其實會創造一個相對應的結局。  

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