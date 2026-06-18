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ESG最前線／友善職場 提升競爭力

經濟日報／ 吳育宏（威煦軟體開發公司總經理）

隨著台灣職場霸凌防治專章7月1日正式上路，企業面對的不再只是個別事件的處理責任，而是必須從制度、文化與管理層面，積極打造友善職場環境。這不只是法規要求，更是企業提升競爭力的重要契機。

過去許多企業將職場霸凌視為員工之間的人際衝突，通常在申訴發生後才介入調查處理。然而，新制度的精神已從「事後處理」轉向「事前預防」。企業不僅要建立申訴機制，更必須主動辨識風險、預防問題發生，並建立支持員工的工作環境。換言之，職場霸凌防治已從單純的人資管理議題，提升為企業治理的重要課題。

企業首先應建立明確的職場霸凌防治政策與行為準則，讓所有員工與主管清楚了解哪些行為可能構成霸凌，以及公司處理相關事件的原則與程序。更重要的是，這些制度不能只是停留在文件中，而應透過持續宣導與教育訓練，真正落實到日常管理之中。

在所有預防措施中，主管的角色尤其關鍵。許多職場霸凌事件並非來自制度缺失，而是源於不當的管理方式。例如公開羞辱員工、長期以高壓方式管理、刻意孤立特定同仁，或以不合理工作要求進行施壓，都可能成為霸凌行為。企業應強化主管在溝通技巧、績效管理、情緒管理與衝突處理等方面的能力，協助主管透過尊重與信任來帶領團隊，而非依賴權威與壓力。

此外，企業也應建立更積極的關懷機制，例如定期進行員工滿意度調查、職場氣候調查或匿名意見蒐集，及早發現潛在問題。

當員工感受到公司願意傾聽與支持，自然更願意表達意見與投入工作，進而形成正向循環。

從ESG的角度來看，友善職場已成為企業永續經營的重要指標。人才是企業最重要的資本，在少子化與人才競爭日益激烈的環境下，能夠吸引人才、留住人才的企業，往往具備更強的發展潛力。

相反地，若職場文化充滿恐懼與壓力，即使擁有再好的策略與技術，也難以長期維持競爭優勢。

因此，職場霸凌防治專章的上路，不應被視為增加企業負擔的新法規，而應被視為企業提升管理品質的重要契機。當企業願意投入資源建立尊重、信任與安全的工作環境，不僅能降低風險與爭議，更能提升員工向心力、創造力與生產力。

保護員工，其實就是保護企業最重要的資產；打造友善職場，不只是善盡社會責任，更是在為企業累積長遠且難以取代的競爭力。

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