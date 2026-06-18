連鎖效應／思考改善方法 深入累積智慧

古希臘哲學家亞里斯多德創「逍遙學派（Peripatetic School）」，所謂「逍遙」指的是「漫步（Peripatetic）」，其實這是亞里斯多德在雅典路克昂（Lyceum）學院授課時的一個習慣，他喜歡邊在走廊和花園漫步，邊與學生探討哲學問題，後世即以逍遙（漫步）稱呼此學派。

達爾文也有利用散步來思考的習慣，神經科學家已證實，運動可以促進創新及解決問題的能力，這是因為心智放鬆所帶來的效果。許多上班族都有這樣的經驗，枯坐一天也無想法，卻在捷運上靈光乍現。

漫步是亞里斯多德和達爾文思考的起手式，反觀自身，可有保留思考的空間？

經營者的兩個好習慣，一是思考，為困惑思考、為解題思考、為方向思考，我們也常聽三思而後行，其實孔子並不贊成季文子的三思而後行，而是認為「再，斯可以。」即思考兩次即可，多思或會造成行動的遲滯。多思考一遍是檢查、補漏，也為追求更好。

第二個習慣是深入。洗一台車可以拆解成一百多道工序；一個小籠湯包料鮮皮薄、夾起不破之外，還要捏揑出18摺；開百店、千店或萬店不稀奇，稀奇的是店店標準化。贏家從來不是多做什麼，而是做深什麼。

把一件平常事或人人會做的事，做到更好。「深入」的工夫是找一個著力點，然後精益求精，深入的背後是持續鑽研、總結經驗、累積智慧，絕不是一兩天的工夫。

「思考」與「深入」的習慣也應用於培養團隊，在組織中建立三項練習：

一、學習切小目標：單一任務（Single-tasking）鎖定成果，一次做好一件事，取代帶來壓力的多工與多面向處理，提升產出的成果與品質。

二、劃分數位界線：刻意安排無螢幕的作業時間，避免資訊過載形成疲憊感，以及被浮光掠影的資訊虛耗了時間、心力。

三、用心品味當下：無論工作再熟悉，都將注意力投入當下，向第一次看齊掌握過程，為自我提升找到切入點，熟不一定能生巧，還必須有心。

某連鎖業老闆要求同仁，上班時收到Line必須在30分鐘內回覆，這代表同仁要時時關注Line的訊息，請問：對於同仁的本職工作會有更好的表現嗎？

也有人認為第一線的工作不需要動腦照做就好，真的嗎？用人服務人，本來就是一件不容易的事，因為人有個性、脾氣和好惡，所以提供優質服務的品牌，才會倍受肯定。

思考使方法更有品質；深入讓方法更顯智慧，成功的人懂得把小事做大，而一般人只會將大事做小了。