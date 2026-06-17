迎接AI科技浪潮 義大遊樂世界打造全台首座5G智慧樂園

為搶佔科技觀光先機，高雄義大遊樂世界攜手富鴻網（FDS）、資訊工業策進會及國內頂尖網通科技夥伴，共同執行經濟部產業發展署「亞灣5G AIoT國際商用化系統整合創新研發計畫」。團隊以5G專網與開放式無線接取網路（Open RAN）架構為基底，融合前沿生成式AI技術，成功打造出全台首座「5G智慧樂園」，今天特地盛大舉辦「5G×AI智慧娛樂升級成果發表會」，見證台灣在智慧觀光與科技娛樂領域的里程碑。

義大開發總經理王香完表示，5G的高傳輸、低延遲特性，引領了沉浸式娛樂的跨越式發展；而生成式AI強大的創造力與運算推理能力，則是升級智慧服務的關鍵大腦。為此，義大團隊將科技深度植入樂園DNA，一口氣推出涵蓋娛樂升級與智慧服務的應用，全面搶攻國內外親子、年輕族群與國際旅客市場。其中的亮點設施「5D魔幻空間」巧妙運用場域特性，以五面環景投影、震撼聲光，並整合水霧、風機、香氛等多項特效設備，在5G高速傳輸的強力支撐下，將五感體驗無縫融合，帶領遊客一秒潛入希臘亞特蘭提斯的奇幻神話。

義大表示未來將持續深化與產官學研夥伴的合作，推動智慧觀光、沉浸式娛樂及數位服務的全面發展，建構出完整的智慧觀光應用鏈，以科技力擦亮台灣觀光招牌，打造最具國際競爭力的智慧樂園示範場域。