網路家庭旗下比比昂認了公司內部資料外洩資安事件 18日將提補償方案

網路家庭（8044）集團旗下日本代標代購網站比比昂驚傳資安事件，部分會員表示收到假冒比比昂名義、含有真實訂單資訊的詐騙郵件。比比昂坦承，經調查外洩之資料確認源自公司系統，對未能妥善保護用戶個人資料深感抱歉。目前正協同第三方專業資安團隊共同進行全面盤查，並完成必要之修補與安全強化，持續加強監控。比比昂並在官網表示，18日將提出補償方案。

據了解，多名會員近日接獲假冒官方名義的詐騙郵件，信件內容揭露會員的真實姓名、訂單商品、聯絡電話、地址，包括身分證字號，讓收信用戶非常驚嚇。先前比比昂定調為「疑似會員訂單資料遭未授權取得」的資安事件，調查發現外洩資料確實來自公司系統。比比昂坦承此資安事件，影響範圍涉及部分代購及比比昂日貨服務會員，日本代標服務不受影響。外洩資料可能包含會員基本聯絡資料及訂單相關資訊。

比比昂表示，對受影響會員依法主動進行個別通知，說明相關防護建議。若用戶收到詐騙郵件，卻未收到公司個別通知，要立刻去信聯絡公司，由公司認帳號是否在受影響範圍，並提供必要協助。

比比昂表示，為表示歉意，將於 6月18日公布會員補償方案，並另行通知受影響會員。