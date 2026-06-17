日系空調AQUA強勢登台 攜手上洋搶市推業界最長10年保固

日系空調家電品牌AQUA正式宣布進入台灣市場，首站插旗華山1914文化創意產業園區，自17日起展開為期五天的夏日限定快閃活動。AQUA首波引進全系列家用空調，主打「合理價格、簡單好選、安心服務」，全面搶攻台灣夏季空調商機。

AQUA在台總代理日智家電董事長顧振豪指出，AQUA進入台灣市場，希望帶給消費者的不只是新品牌，而是一個更貼近生活需求的選擇。

他強調，每個家庭的空間條件、預算與生活習慣都不同，品牌的核心理念就是相信「沒有最好的，只有你要的」，應讓選擇回歸消費者真實需求，而非被複雜規格或市場潮流左右。

針對台灣消費者高度重視的售後服務，AQUA此次委由上洋（6728）產業專業技師團隊負責全台售後維修與技術支援。

顧振豪也同步宣布，AQUA將於7月1日正式升級為全機10年保固，這不僅是目前業界最長的空調保固年限，也是品牌對產品品質信心的具體承諾，要讓台灣消費者買得安心、用得長久。

今日開幕活動也邀請藝人GEmma吳映潔現身分享。升格人母的她表示，自己現在開始追求「減法生活」，挑選家電時不再追求功能越多越好，而是更在意是否簡單、穩定與安心。

她笑稱女兒「妹子」是家中最誠實的溫度計，只要空間太悶熱就會立刻用表情抗議，而她自己是常常找不到遙控器的新手媽媽，實際體驗AQUA空調後，直言吹起來真的很涼、很舒服，且操作直覺，未來家裡若有換機需求，會是容易挑選的第一選項。

AQUA首波導入產品包含境系列壁掛式、初系列壁掛式、境系列吊隱式與恆系列多聯式室外機，全面對應台灣主流住宅與多元空間需求。

此次快閃活動也攜手吳映潔、國際時尚名人Kiwi Lee李函，以及毛孩創作者「柴犬Nana與阿楞的一天」共同詮釋四大創意展區，活動期間完成指定任務即可參與消暑好禮三重送，並有機會抽中初系列空調。