台塑企業魚苗放流邁入第19年 雲林縣長：一年應辦2次、多買燃料棒

台塑企業魚苗放流活動邁入第19年度，17日在雲林箔子寮漁港舉行，雲林縣政府同步舉行「雲林縣國家海洋日活動」，並以「魚苗放流添活力，減塑護海更美麗」為核心主題，攜手漁會、企業、學校、環保志工及在地民眾，透過魚苗放流、淨港淨海，並且運用無人機、無人船等科技，共同清理海岸垃圾，以實質行動展現雲林守護海岸環境與永續生態的決心。

今年海洋日活動，雲林縣環境保護局首度與雲林區漁會及台塑企業共同主辦。台塑企業麥寮管理部副總經理蔡建樑表示，台塑企業與雲林區漁會合作的魚苗放流計畫至今已邁入第19年，預計這次放流四絲馬鮁（午仔）、黃臘鰺（紅衫）、黑棘鯛（黑格）等魚種的魚苗，總放流數量56萬尾，歷年累計放流數更已高達900萬尾，盼達到漁業資源永續，並且保障漁民魚獲。

雲林縣長張麗善今日親自出席致詞。她肯定台塑企業多年來投入漁流放流活動，引導大眾理解海洋生命延續的重要性，讓友善環境的觀念落實於民眾日常生活中。她還點名台塑企業，希望一年辦兩次漁苗放流活動。此外，也感謝台塑企業協助雲林縣免費處理垃圾問題，把廚餘變成肥料免費提供農民，還把垃圾做成燃料棒，她還希望台塑多買燃料棒，以取代燃煤。

張麗善也向民眾喊話，「我們是希望大家來雲林買漁貨，所以要保持海洋乾淨，不要把垃圾帶到海岸，不要讓外界說雲林是文化沙漠，又說垃圾多的縣，這是全縣民面子」。她說，這次縣府舉辦「雲林縣國家海洋日活動」，以「魚苗放流添活力，減塑護海更美麗」為主題，號召縣民共同清理海岸垃圾，並且動用陸海空共同維護海岸乾淨。

雲林縣環保局表示，今年度的活動核心亮點為「海洋污染防治陸、海、空」淨海策略，展現了雲林縣在海岸清潔維護上的整合行動效益。「空」是指運用遙控無人機巡查海港岸際的髒亂熱區，精準掌握垃圾分布，作為後續清理調度與熱點管理的根據。「陸」則是全員淨港，號召民眾、環保志工與認養單位投入淨港。目前雲林縣海岸線認養率已達100%（目前計17家單位認養），今年公私部門已累計動員2,100人次、清除660公噸垃圾，落實「垃圾不落地、海廢不入海」。「海」則是指水下打撈，結合專業的「潛海戰將」入海打撈海廢。環保局並於港區實地操作智慧無人船執行海漂垃圾清除作業，展現創新科技輔助海洋治理的實質成效。

張麗善強調，海洋廢棄物屬於跨區域議題，守護海洋必須仰賴每位公民環境責任的實踐，未來縣府將持續深耕海洋保育、海岸清潔與環境教育工作，攜手社會各界凝聚力量，實施「自主減塑」與「垃圾不落地」，共同達成蔚藍海洋永續發展的施政願景。