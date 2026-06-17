台水推數位轉型 曾文淨水場成低碳示範場域

面對氣候變遷與營運成本挑戰，台水表示，近年積極推動數位與淨零轉型，曾文淨水場作為低碳示範場域，全面導入智慧化整合系統，預估可降低電力能耗、減少碳排放，開啟永續發展新篇章。

水價方面，台水總經理李丁來表示，檢討報告去年已提交水利署評估，也許後續會召開水價評議委員會討論。

據台水統計，截至114年，全台約有490座淨水場。台水今天舉行記者會，說明淨水場綠能減碳成效。

台水副總經理王傳政提到，台水近年面臨極端氣候引發水資源旱澇不均、淨零轉型壓力及營運成本的挑戰，為突破困境，在數位轉型方面聚焦「水質精準加藥」、「能源監控管理」與「設備預測維護」3大核心智慧科技。

台水表示，各項試辦已見卓越成效，宜蘭清洲場借鏡日本先進經驗，成功導入精準加藥系統，每年節省逾15%藥劑使用量；新竹第二淨水場建置能源監控系統並加裝變頻器，使抽水機耗能減少9.6%，每年節省新台幣113萬元的電費。

王傳政表示，曾文淨水場之所以被選為淨水場智慧化應用及實踐的示範，原因為曾文淨水場是南科供水重要設施，也是減碳淨水場模範場域。藉由全面導入智慧化整合系統，預期可降低15%電力能耗、減少10%至12%碳排放，並精減約15%加藥量。

另外，為落實2050淨零排放目標，台水加速綠能布局。王傳政介紹，台水已在全台設置134處太陽光電設備，年減碳達4.1萬噸，規劃預計115年至117年將再增設230處，屆時總減碳量可達7.6萬噸。

在小水力發電方面，王傳政提到，目前已完成建置3座小水力發電設備，包含台東利嘉淨水場、台中沙鹿配水中心及雲林湖山淨水場，預計今年底增加3座小水力發電設備，明年再新增2座，預估總減碳量可達1.2萬噸。

台水表示，未來台水將依「試點、評估、擴展」的推動策略，將智慧整合平台擴大推廣至北部寶山、中部鯉魚潭及南部湖山等淨水場，以科技化解營運與環境挑戰。

媒體提問，關於近幾年供水成本攀升，台水對於水價有無相關評估。台水總經理李丁來表示，檢討報告去年已提交水利署評估，也許後續會召開水價評議委員會做相關討論。

李丁來提到，目前台水綠能技術應用有達到增加收入效果，截至114年，有134處場域設置太陽光電系統，一年回饋金將近1億元，也持續擴大小水力發電規模，並透過回饋金制度增加公司收入。