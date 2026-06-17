面對減碳與數位雙壓力 資策會攜交通部聚焦貨櫃航運痛點 擘劃轉型藍圖

資策會數位轉型研究院與交通部運輸研究所於16日共同舉辦「貨櫃航運雙軸轉型方案焦點團體座談會」，邀集交通部航港局、臺灣港務股份有限公司、學界專家及貨櫃運輸各類型業者，共同盤點在全球供應鏈數位科技劇變與國際減碳法規雙重衝擊下，臺灣航港產業面臨的轉型痛點，作為後續研擬政策工具與產業輔導措施的重要參考。

與會的業界專家指出，由於各相關業者所面臨的轉型挑戰不盡相同，透過聚焦需求、介接資源，協助與會業者找到適合自己的切入點，才能跨出轉型的第一步。

座談會現場聚焦於業者在導入數位系統、建立資料管理機制、推動節能減碳、因應國際永續要求及培育專業人才等面向所遭遇的實務挑戰。

資策會數轉院永續交通科技中心副主任劉仲祥表示，貨櫃航運產業轉型的關鍵，在於清楚掌握自身在轉型旅程中的位置，對準方向才能規劃下一步。

他建議業者，應先透過量表進行自評，釐清數位與永續兩軸的現況與缺口，再循序導入數位化、智慧化乃至AI應用等工具，並同步推動人才能力養成，讓工具導入與組織能力相互支撐，使轉型成果得以持續深化，不同規模業者依自身條件循序推進，避免轉型流於口號或形成額外負擔。

資策會指出，自2023年起與交通部運研所合作，協助航港產業建立數位化發展推動藍圖、評估量表及產業發展指引。今年更進一步聚焦於「數位×永續」雙軸轉型，涵蓋政策協作、人才培育、數據治理到落地驗證等面向，規劃更貼近產業現場的行動方案。

為了深入了解產業需求與務實的推動方向，資策會指出，此次系列座談會除了邀請具備轉型實務經驗的標竿業者分享經驗外，更將焦點轉向正處於轉型初期的中小型及各類貨櫃航運業者，積極盤點資源、人力、技術與制度配套上的轉型缺口，期盼串聯政府政策資源與產業實務需求，協助我國貨櫃航運產業在全球數位化與淨零趨勢中掌握先機，提升國際競爭力與永續發展力。