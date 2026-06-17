推倒觀光高牆！遠雄海洋公園攜手「進擊的巨人」 盼帶動花蓮觀光復甦

振興花蓮觀光，遠雄海洋公園攜手日本動漫「進擊的巨人」，共同推出2026年暑期企劃。遠雄集團高層表示，過去兩年地震、颱風重創花蓮觀光，產業像被高牆阻隔，盼仿效進擊巨人推倒高牆，遠雄積極導入數位化與AI打基礎，帶動花蓮觀光逐步復甦。

遠雄遊憩休閒事業今天舉辦「進擊的夏天」聯合記者會，宣布旗下遠雄海洋公園、遠雄悅來大飯店、悅樂旅店3大品牌自7月1日起，共同推出2026年暑期企劃，海洋公園跨界結盟人氣動漫「進擊的巨人」，結合悅來飯店、悅樂旅店體驗。

在動漫「進擊的巨人」世界裡，最外層防禦城牆「瑪利亞之牆」崩塌，人們才發現牆外是更遼闊的世界。

遠雄遊憩休閒事業董事長武祥生今天受訪時表示，過去兩年，遠雄悅來也面對了屬於自己的「高牆」，0403地震、風災接連衝擊花蓮觀光產業，花蓮的觀光價值難以充分呈現，市場一度面臨嚴峻挑戰，但隨著國旅需求穩定回升，花蓮觀光市場展現逐步成長的動能。

武祥生指出，遠雄拒絕緩慢等待復甦、主動「破牆」，包括導入數位化和AI流程優化，也與國際IP合作，期望在暑期檔期達成20%的業績成長。

他表示，為振興觀光，遠雄悅來將花蓮山海資源大量嵌入產品與行程中，包含溯溪、登山、單車、泛舟，以及海洋公園向外延伸的海洋教育；此外為因應缺工，積極引入數位化與AI，「破牆」必有代價且伴隨痛苦，但只有紮根持續投入，才能得到收穫。

在數位化方面，武祥生舉例，遠雄悅來以平板取代電話，系統會自動派單至工程與管理部門，同步通知、即時處理，報表也升級自動化處理，整體團隊每日工時可減少2至3小時。

觀察花蓮事業體表現，武祥生表示，2026年1月至6月，花蓮地區兩家飯店遠雄悅來和悅樂營收較去年同期成長10%，雖尚未回到2023年水準，但呈現逐步緩升趨勢，透過今年暑期努力，有機會接近2023年表現。

他進一步說明，遠雄遊憩娛樂事業體今年目標衝至新台幣20億元，包含花蓮遠雄悅來、3家悅樂飯店和高雄洲際，較去年成長約20%；位於大巨蛋旁的台北洲際，預計最快9月開幕；悅樂旅店現有3家據點、合計140間客房，目前未有明確展店計畫。

觀察觀光產業，武祥生表示，以長週期視角剖析觀光產業，大概都呈現循環狀態，近期位處低谷期，會更加速汰弱留強；而花蓮觀光的競爭對手是國際的日本、韓國、東南亞，消費者對價格與好玩度的標準更高，讓業者必須創造更強的「價值感」，今年可視為「打基礎的一年」，看好2027年國旅有不同面貌，花蓮可望更加復甦。