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泓德能源插旗澳洲長效儲能容量市場

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
泓德能源奪下澳洲長效儲能容量市場Dartmoor案場 144MW標案，為營運添動能。圖／泓德能源提供
泓德能源奪下澳洲長效儲能容量市場Dartmoor案場 144MW標案，為營運添動能。圖／泓德能源提供

國際智慧能源品牌泓德能源（6873）澳洲布局再傳捷報，旗下ZEBRE平台成功搶進澳洲長效儲能與容量市場。ZEBRE平台南澳Dartmoor儲能案場近日取得南澳政府穩定能源可靠性機制（Firm Energy Reliability Mechanism, FERM）首輪長效儲能標案，展現泓德能源在海外市場從案場開發、資產整合到長期收益設計的執行能力已獲市場驗證，也為澳洲容量市場布局與海外成長動能建立關鍵收益基礎。

Dartmoor儲能案場為泓德能源在南澳推進的重點長效儲能項目，預計2028年達到可施工階段，案場規模達144MW/576MWh。本次取得FERM標案後，將透過南澳政府設計的長期合約機制，提升收益穩定性、資產價值與融資可預期性。FERM聚焦採購長時間可調度容量，要求得標案場在電力供需吃緊、系統壓力升高時，提供可連續至少8小時放電的穩定支援。隨著澳洲燃煤電廠加速退役、再生能源占比持續提升，電網對可於夜間或再生能源出力不足時提供穩定支援的長效儲能需求快速升高，也讓具備長約收益與市場調度能力的儲能資產，成為澳洲能源轉型下的重要基礎設施。

除Dartmoor外，ZEBRE平台在澳洲已形成開發、容量競標與營運並進的資產布局。已商轉的南澳Templers大型儲能案場在今年1月以單位裝置容量（per MW）計算之市場收入，連續四週排名蟬聯南澳儲能市場第一；該案場亦已簽署20年期儲能代運營協議，並透過長期購電合約（AGERA）供電予南澳政府，建立長期合約與市場收益並行的營運模式。開發進度方面，ZEBRE綠地項目預計於2026年第二季完成所有開發申請送件，預計共可取得605MW儲能容量的開發許可，同步引入投資等級代運營協議，預計於2027年起陸續開工，持續擴大澳洲儲能資產組合與收益規模。

泓德能源 澳洲 南澳

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