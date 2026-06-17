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「新青安2.0」優惠利率擬「3+4」分段退場 一表看月付款壓力

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
「新青安2.0」預計八月上路，目前草案傳出優惠利率將採「3+4」階梯式退場機制，前三年維持原補貼優惠利率1.775%，自第四年起，內政部利息補貼每年減少0.5碼，於第六年退場，公股銀行則持續補貼0.5碼共七年，至第八年後全面退場。本報資料照片
「新青安2.0」預計八月上路，目前草案傳出優惠利率將採「3+4」階梯式退場機制，前三年維持原補貼優惠利率1.775%，自第四年起，內政部利息補貼每年減少0.5碼，於第六年退場，公股銀行則持續補貼0.5碼共七年，至第八年後全面退場。本報資料照片

「新青安2.0」預計八月上路，目前草案傳出優惠利率將採「3+4」階梯式退場機制，前三年維持原補貼優惠利率1.775%，自第四年起，內政部利息補貼每年減少0.5碼，於第六年退場，公股銀行則持續補貼0.5碼共七年，至第八年後全面退場。

若將「新青安2.0」補貼優惠用好用滿，以貸款1,000萬元、40年期、5年寬限期、一段式機動利率本息平均攤還試算，前三年因利率較低且僅繳息不還本，每月僅需繳約1.47萬元；第四、第五年因補貼逐步減碼，利率分別調升至1.9%及2.025%，月增約1,000元，分別月繳約1.58萬元及1.68萬元。

不過，第六年開始、進入本息攤還期，加上利率調整至2.15%，每月還款金額將跳升至約3.39萬元；到了第八年，若補貼全面退場、利率回歸至2.275%，月付款將來到約3.45萬元，相較寬限期階段，每月負擔金額增加超過一倍。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，雖然央行表示「打房就到這裡」，不過這不代表鬆綁管制，基於金融風險控管，政策和銀行端的把關仍將維持。「新青安2.0」擬將優惠期拉長至七年並採階梯式退場，等於提供購屋族更長的適應期，以較溫和逐步方式回到市場利率，有助減緩補貼退場時的資金壓力衝擊。

張旭嵐表示，「新青安2.0」最終方案雖然未定，不過以現在提出的方向計「排富又排老」，顯示政府更希望集中火力給資源較缺乏的青年族群，然而「政府領進門、理財看個人」，為了避免因「墊腳買房、財務失衡」，建議首購青年應以本息攤還貸款金額，從嚴評估財務能力和現金流壓力。

若以寬限期間最低月付約1.47萬元，以全國房貸負擔率約40%推算，平均月收入約3.7萬元即可負擔；然而進入本息攤還期，月付款最高將來到約3.45萬元，如要維持相同房貸負擔率，月收入則須提高至約8.6萬元。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，若「新青安2.0」寬限期結束、月付款翻倍，而家庭收入未同步成長，等於每月房貸支出幾乎吃掉整份薪水，支出占所得比將大幅攀升，財務壓力及生活品質都可能受到壓縮。若要維持40%左右的房貸負擔率來支付最高月付額，月收入至少須達近九萬元，對不少小資首購族而言，若缺乏雙薪家庭支撐或長輩協助，恐面臨負擔能力不足的問題。

李家妮指出，「新青安2.0」補貼利率預計採階梯式退場，月付升壓的節奏相對溫和，但即便第四、第五年每月看似僅增加約1,000元，一年也要增加約1.2萬元支出，對小資族仍是不小的負擔。

她建議，購屋族，無論是否使用寬限期，申貸前應以未來最高月付金額作為財務規劃基準，並要預留升息、家庭現金流等緩衝空間，以確保長期穩定月付能力，避免房貸壓力超出預期。

「新青安2.0」預計八月上路，目前草案傳出優惠利率將採「3＋4」階梯式退場機制，前三年維持原補貼優惠利率1.775%，自第四年起，內政部利息補貼每年減少0.5碼，於第六年退場，公股銀行則持續補貼0.5碼共七年，至第八年後全面退場；台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，若「新青安2.0」寬限期結束、月付款翻倍，而家庭收入未同步成長，等於每月房貸支出幾乎吃掉整份薪水，支出占所得比將大幅攀升，財務壓力及生活品質都可能受到壓縮。台灣房屋集團趨勢中心提供
「新青安2.0」預計八月上路，目前草案傳出優惠利率將採「3＋4」階梯式退場機制，前三年維持原補貼優惠利率1.775%，自第四年起，內政部利息補貼每年減少0.5碼，於第六年退場，公股銀行則持續補貼0.5碼共七年，至第八年後全面退場；台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，若「新青安2.0」寬限期結束、月付款翻倍，而家庭收入未同步成長，等於每月房貸支出幾乎吃掉整份薪水，支出占所得比將大幅攀升，財務壓力及生活品質都可能受到壓縮。台灣房屋集團趨勢中心提供

央行 內政部 新青安房貸

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