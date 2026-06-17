破解AI時代職涯焦慮 信義房屋揭房仲不可取代關鍵

在AI浪潮席捲各行各業的當下，許多應徵者都面臨一個共同問題：「我的工作，會被AI取代嗎？」信義房屋16日與「職游」共同舉辦 AI時代高薪人才職涯探索活動，帶領約80位與會者認識房仲工作在AI時代的獨特優勢。事實上，買賣房屋牽涉高額價金、情感決策、風險判斷，層面之廣，更凸顯房仲的核心價值；信義房屋以AI替第一線夥伴賦能，「AI負責效率，人負責溫度與信任」，打造更完善服務流程，也讓房仲成為AI難以取代的房產顧問。

信義房屋此次與職游合作舉辦「深度職涯探索工作坊－Future Start 未來起跑式」，透過企業支持，鼓勵新鮮人免費報名參加，希望降低年輕人探索職涯的門檻，讓更多剛踏入職場或正在轉職思考的求職者，能透過專業引導找到更適合自己的方向。活動內容也不只介紹職缺，更著重於提供新鮮人認識自己、探索未來可能性的機會，因此，將AI時代職涯趨勢解析、性格探索、價值觀互動、信義房屋板橋府中店王大功店長的真實工作分享，現場一對一職涯諮詢都融入其中。

信義房屋人資處協理蔡政良指出，重複性高、標準化程度高的工作，確實可能被AI影響，但房地產交易往往是客戶人生中價金最高的買賣，與物件條件、價格、交易流程、風險評估乃至於資產及稅務規劃息息相關，更不用說買賣雙方有各自的考慮、決策。因此，即使AI可以輔助部分工作、提升交易效率，仍無法完全取代房仲作為「人」，在交易流程中的應變、溝通、同理和判斷。

也因此，信義房屋不是只將AI當作一項工具導入流程中，而是把科技效率與真人服務結合成完整的服務模式；過去房仲工作在客戶服務、配案、宣傳物件上，高度仰賴從業人員個人經驗，信義房屋將AI落地應用至房產服務流程中，逐步推出DiNDON智能賞屋、AI智能配案、我家有多夯、義起聊、生活圈找屋、Ai一鍵清空，不僅提升客戶端體驗，也讓第一線房仲夥伴利用工具整理大量資訊、提升配案效率，每日工作時間可以從重複性工作中節省出來，投入更有價值的客戶溝通、需求判斷與專業建議，真正進入「人機協作」模式。

活動現場獲得良好迴響，許多新鮮人在與信義房屋互動與諮詢中，看見更多元的職涯可能性；例如有參與者發現自己其實具備適合業務工作的特質，包括喜歡與人互動、願意挑戰目標、重視成長與成就感。

而對於想進一步探索業務職涯的人才，信義房屋提供「信義雙7明日之星」計畫，支持新鮮人把職涯探索往下一步推進。在薪資保障方面，提供新人前半年5萬元保障薪資、首年有機會挑戰7萬月薪、30天工作鑑賞期與5萬元轉職金制度，由公司承擔新人初期的適應風險。

培訓資源方面，一對一師徒制、新人培訓課程、百堂選修課程與外訓補助，均是業界頂規，讓零經驗者也能循序漸進建立專業。在職涯路徑方面，從第一線業務出發，可依照個人特質選擇深耕業務之路成為超級業務，或參選主管職擔任店長，讓每一步都看得到方向。

而在企業文化方面，信義房屋邁入創立45周年，集團長期重視交易安全與資訊透明，連12年蟬聯公司治理評鑑前5%、連19年獲得《遠見》ESG企業永續獎，讓人才在追求收入成長與職涯發展的同時，工作本身也極具社會意義。

蔡政良強調：「AI時代不僅不是房仲工作的終點，反而是創造更高服務價值的起點」，對於正在探索職涯方向的應徵者，信義房屋熱烈招募中，詳情均可上信義企業集團人才招募網站或官方粉絲團查詢。

6/25「深度職涯探索工作坊－Future Start 未來起跑式」報名連結：（https://www.accupass.com/event/2605070819201790901000）

信義雙七明日之星計畫連結：（https://hr.sinyi.com.tw/knowledge/sales-related/20）