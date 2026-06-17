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高雄三大商場進駐 周邊房價漲跌互見

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
高雄明年將有三大賣場即將進駐，周邊房價漲跌互見。住商不動產觀察實價登錄資料，三大商場周邊房價長年穩定，並以「LaLaport高雄」周邊漲勢最驚人。本報資料照片
高雄明年將有三大賣場即將進駐，周邊房價漲跌互見。住商不動產觀察實價登錄資料，三大商場周邊房價長年穩定，並以「LaLaport高雄」周邊漲勢最驚人。本報資料照片

高雄明年將有三大賣場即將進駐，周邊房價漲跌互見。住商不動產觀察實價登錄資料，三大商場周邊房價長年穩定，並以「LaLaport高雄」周邊漲勢最驚人，自2023年至今單坪房價已大漲23.7%；至於消費者最期待的「好市多高雄亞灣店」，周邊亦有3.1%的穩健增長。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，指標賣場進駐，有助於改善區域機能，更可為周邊房市注入強心針。

高雄截至明年為止，即將有三大賣場即將進駐，有年底開張的「LaLaport高雄」、明年預計營業的「高雄車站環球購物中心」，以及最受矚目的「好市多高雄亞灣店」。

7月將開幕的「好市多高雄亞灣店」，為全台最大的好市多。觀察實價，該店周邊房價長期穩定，2023年每坪成交單價約28.9萬元，直至今年平均單價微漲3.1%至29.8萬元左右。

住商不動產高雄夢時代加盟店協理鄭英山表示，該店周邊目前中古市場平均約3字頭，僅部分國宅社區仍有2字頭價位，而若是周邊有新案推出，則可上達4~5字頭左右，未來隨知名賣場進駐，有望為周邊創造更多房市議題。

另緊鄰衛武營國家藝術文化中心的「LaLaport高雄」，周邊房價從2023年的每坪26.2萬元，一路上揚至今達32.4萬元，漲幅達23.7%，表現為三大賣場之冠；「高雄車站環球購物中心」則表現較顯低迷，房價不漲反跌，出現1.9%下修。

賴志昶分析，LaLaport位處於鳳山區國泰重劃區，緊鄰衛武營大型綠地，又有高雄捷運，生活機能豐富，因此能在房市趨冷之下，仍相對具保值性；至於環球購物中心則位處高雄車站，周邊屬早期開發的市區環境，受限於車站重建的建設黑暗期，而房市發展較顯遜色，惟未來隨著車站改建逐漸成形，又有大型賣場進駐，未來性頗為可期。

賴志昶指出，大型賣場或百貨業者進駐，雖能為區域帶來話題性，並讓周邊機能帶來顯著提升，惟購屋人也需考量此類商業設施也會帶來巨大人流與車流，如周邊交通設施仍未到位，反而得讓住戶承擔短時間的通勤黑暗期，建議消費者購屋除著眼於商業機能之外，也應了解大型建設從動工到實際營運對周邊環境影響，才是穩健布局「商場宅」的置產之道。

高雄三大商場進駐，周邊房價漲跌互見。業者提供
高雄三大商場進駐，周邊房價漲跌互見。業者提供

高雄 房價 好市多

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