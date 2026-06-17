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房市築底訊號浮現 中信房屋：今年第2季房價看漲比例回升

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
近期看屋人潮較去年明顯增加，市場氛圍逐漸擺脫低迷，呈現穩定回溫跡象。租屋族示意圖。圖／AI生成
近期看屋人潮較去年明顯增加，市場氛圍逐漸擺脫低迷，呈現穩定回溫跡象。租屋族示意圖。圖／AI生成

近期看屋人潮較去年明顯增加，市場氛圍逐漸擺脫低迷，呈現穩定回溫跡象。據中信房屋2026年第2季宅指數調查顯示，針對下一季房價走勢，有26.4%的受訪者預期價格將上揚，較前一季的25%增加1.4個百分點，儘管增幅不大，但足以反映出大眾對房市前景的負面情緒有所緩解，整體信心呈現止跌回穩的趨勢。

不過，在購屋時機的判斷上，觀望氣氛卻仍顯濃厚，有超過8成的受訪者認為「至少再等一年」才是較理想的進場時間，顯示多數人雖不認為房價會出現大幅修正，但面對現階段的市場環境，購屋決策仍相對保守。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，民眾對房價看漲信心回升，推估主要受到三大因素帶動。首先，近期台股表現亮眼，市場資金動能充沛，且台灣整體經濟維持穩健成長，也為房市提供了有力支撐。其次，國際政經局勢變化推升石油及原物料價格，在通膨預期升溫的情況下，房價自然也將水漲船高。

第三，央行於第1季理監事會議中宣布將第二戶貸款成數由五成提高至六成，雖然鬆綁幅度不大，但已釋出對自住需求相對友善的政策訊號。

展望下半年，莊思敏認為，除選舉期間可能出現的利多題材外，新青安2.0方案即將定案，央行總裁楊金龍日前也明確提到「選擇性信用管制就到這裡」，整體房市築底態勢逐漸明朗，後續發展亦有望穩步回升。

然而，儘管房價看漲比例有所增加，民眾的購屋意願卻並未同步升溫。對此，莊思敏指出，目前國內房價仍處於相對高檔，再加上股市表現強勢，也對房市形成一定程度的資金排擠效應。

根據中信房屋宅指數調查結果顯示，僅有17.5%、不到兩成的受訪者表示願意將部分股市獲利的資金轉入不動產市場；41.5%的受訪者則表示雖然股市有獲利，但考量目前房市仍受信用管制影響，傾向等待房價進一步修正後再做規劃；另有10.8%的受訪者表示將繼續布局股市，短期內並無購屋計畫。

莊思敏表示，最近幾年，政府除了透過信用管制引導房市軟著陸外，還陸續推出了多項補貼政策，以落實居住正義，整體獲得不少正面評價。根據中信房屋宅調查，針對「300億元中央擴大租金補貼」，有高達51.9%的受訪者認為該政策有助於減輕租屋負擔。

至於內政部推動的「老宅延壽計畫」，則有32.5%的民眾表示願意參與，另有37.3%表示會評估相關成本後再做決定，顯示該政策仍具一定的吸引力與討論度。

在信用管制方面，隨著不動產貸款集中度大幅下降，政策成效已逐步顯現，據統計，截至今年4月，全體銀行不動產貸款占總放款比率已降至35.42%，不僅連續三個月低於36%，更創下自2020年7月以來的新低。在相關指標持續改善的情況下，6月18日即將登場的央行第2季理監事會議，是否會針對現行信用管制措施進行調整，以及後續政策走向為何，都將成為市場關注的焦點。

據中信房屋2026年第2季宅指數調查顯示，僅有17.5%、不到兩成的受訪者表示願意將部分股市獲利的資金轉入不動產市場；41.5%的受訪者則表示雖然股市有獲利，但考量目前房市仍受信用管制影響，傾向等待房價進一步修正後再做規劃；另有10.8%的受訪者表示將繼續布局股市，短期內並無購屋計畫。中信房屋／提供
據中信房屋2026年第2季宅指數調查顯示，僅有17.5%、不到兩成的受訪者表示願意將部分股市獲利的資金轉入不動產市場；41.5%的受訪者則表示雖然股市有獲利，但考量目前房市仍受信用管制影響，傾向等待房價進一步修正後再做規劃；另有10.8%的受訪者表示將繼續布局股市，短期內並無購屋計畫。中信房屋／提供

據中信房屋2026年第2季宅指數調查顯示，對下一季房價走勢，有26.4%的受訪者預期價格將上揚，較前一季的25%增加1.4個百分點，儘管增幅不大，但足以反映出大眾對房市前景的負面情緒有所緩解，整體信心呈現止跌回穩的趨勢。中信房屋／提供
據中信房屋2026年第2季宅指數調查顯示，對下一季房價走勢，有26.4%的受訪者預期價格將上揚，較前一季的25%增加1.4個百分點，儘管增幅不大，但足以反映出大眾對房市前景的負面情緒有所緩解，整體信心呈現止跌回穩的趨勢。中信房屋／提供

據中信房屋2026年第2季宅指數調查顯示，有高達51。9%的受訪者認為「300億元中央擴大租金補貼」政策有助於減輕租屋負擔；中信房屋／提供
據中信房屋2026年第2季宅指數調查顯示，有高達51。9%的受訪者認為「300億元中央擴大租金補貼」政策有助於減輕租屋負擔；中信房屋／提供

據中信房屋2026年第2季宅指數調查顯示，內政部推動的「老宅延壽計畫」，有32.5%的受訪民眾表示願意參與，另有37.3%表示會評估相關成本後再做決定，顯示該政策仍具一定的吸引力與討論度。中信房屋／提供
據中信房屋2026年第2季宅指數調查顯示，內政部推動的「老宅延壽計畫」，有32.5%的受訪民眾表示願意參與，另有37.3%表示會評估相關成本後再做決定，顯示該政策仍具一定的吸引力與討論度。中信房屋／提供

房價 房市 指數

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