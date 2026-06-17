龍科三期拚加速開發 張善政：提前啟動用地取得、從優補償

龍科三期推動進度備受關注，桃園市長張善政今在市政會議表示，桃市府與新竹科學園區管理局已達成共識，由竹科管理局提前授權啟動龍潭科學園區三期擴建案的用地取得作業，並採從優補償方式增加協議價購誘因。

經發局指出，龍科三期配合「桃竹苗大矽谷推動方案」，由新竹科學園區管理局主辦、市府協辦，規畫引進半導體、淨零科技、航太科技及其他高科技產業，總面積約104.19公頃，預估可創造逾6000個就業機會、年平均產值超過3100億元，是桃園產業升級的關鍵一役。

經發局表示，為使龍科三期加速開發，市府近年已超前部署完整配套，土地取得作業方面，市府與竹科管理局取得共識，爭取提前授權啟動查估、協議價購及相關行政程序，並採雙不動產估價師查估、取較高價格辦理協議價購，確保地主權益。市府持續爭取從優補償、增加相關獎勵金及補貼，並協助農保資格、合法農舍重建、墳墓遷葬及工廠搬遷等配套措施，降低開發對民眾生活造成的衝擊。

針對半導體先進製程供應鏈長期面臨的缺地痛點，經發局提到，市府已提前透過都市計畫通盤檢討與公私協力提出解方，包含推動平鎮山子頂都計農變更產專區通檢約50公頃、楊梅幼獅擴大二期都市計畫個案變更約126公頃，同時引導民間開發梅龍產業園區約17公頃。

經發局表示，交通配套上，市府持續推動湧光路、梅龍路、龍新路拓寬及新闢工程，並爭取中央支持「科學園區聯絡道路」、「新梅龍延伸至大園段快速道路」及加速「新梅龍及板龍快速道路」的規畫。

居民安置方面，市府將爭取中央提供中繼安置住宅，並導入包租代管服務。學校安置則規畫分三階段推動，首先新設「龍科國小」，再配合擴建期程點交德龍國小現址，後續於取得安置區域學校用地後重建德龍國小，讓科技大廠進駐的同時也保障在地居民的生活權益。