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一表看懂雙北市大型社宅周邊房價表現 這社區三年漲逾20%

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
新北明元旦起陸續推多項新措施，其中包含社宅分級租金、育兒家庭提升措施等。圖為新店央北青年社會住宅。記者李成蔭／攝影
新北明元旦起陸續推多項新措施，其中包含社宅分級租金、育兒家庭提升措施等。圖為新店央北青年社會住宅。記者李成蔭／攝影

永慶房產集團對雙北地區出租戶數超過500戶的大型社會住宅進行盤點，統計近一年大型社宅周邊800公尺內的實價登錄資訊，並對比近三年房價漲幅，其中以新店央北青年住宅房價漲幅23.3%居冠。

在此次統計中，「新店央北青年社會住宅」周邊房價表現最為突出，近三年漲幅達23.3%，近一年周邊平均每坪成交單價則來到了67.8萬元。

對此，永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，央北社宅坐落於近年新北市極具指標性的央北重劃區內，該重劃區採低密度、高綠覆率規劃，市容整齊且具備純住宅環境優勢，同時，隨著區域內捷運十四張站等大眾運輸建設陸續到位，整體生活機能日趨完善，區域發展基本面持續強化。

陳金萍進一步指出，隨著央北重劃區發展日漸成熟，未來更多商業與公共設施到位，補漲動能可望延續，周邊房價具備穩步走升的長期支撐條件。

排名第二的「行善社會住宅」位於台北市內湖區，近一年平均每坪成交單價為84.9萬元，近三年周邊房價漲幅則達14.0%。

陳金萍表示，內湖區坐擁內湖科技園區，長期吸引科技產業進駐，就業人口結構穩定，當地剛需穩固，而行善社宅周邊教育資源完整，國小、國中至高中層級均有配置，並鄰近大型量販商場與公園綠地，生活機能全面成熟，對有子女的家庭而言，吸引力尤為突出。

此外，陳金萍補充，行善社宅還有規劃藝術廣場、社區廚房，並設有公立幼兒園與長照機構，多元公共設施的導入也進一步完善周邊社區機能。

而排名第三的「土城員和青年社會住宅」位於新北市土城區，近三年周邊房價漲幅達12.2%，近一年平均每坪成交單價為53.4萬元。

陳金萍指出，員和青年社宅鄰近板南線海山站，對外交通條件便捷，一樓同樣也設有長照中心、托幼中心等便民設施。而社宅基地除了毗鄰土城暫緩重劃區外，亦緊鄰日月光商場、海山商圈，在區域發展前景看好的同時保有生活機能完善。加上土城區房價基期相對北市及新北蛋黃區更為親民，持續吸引外溢購屋族群進場布局，有效支撐周邊房價穩定走升。

永慶房產集團對雙北地區出租戶數超過500戶的大型社會住宅進行盤點，統計近一年大型社宅周邊800公尺內的實價登錄資訊，並對比近三年房價漲幅，其中以新店央北青年住宅房價漲幅23.3%居冠。永慶房產集團提供
永慶房產集團對雙北地區出租戶數超過500戶的大型社會住宅進行盤點，統計近一年大型社宅周邊800公尺內的實價登錄資訊，並對比近三年房價漲幅，其中以新店央北青年住宅房價漲幅23.3%居冠。永慶房產集團提供

房價 重劃區 社會住宅

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