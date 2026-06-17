台股高檔震盪錢進房市？賴正鎰看旺房市籲央行：鬆綁豪宅限貸令

台股近日高檔震盪，外界預料下半年起熱錢獲利了結回流房市。鄉林建設董事長賴正鎰今在股東常會說，房地產市場已築底回溫，加上央行總裁楊金龍公開表態「選擇性信用管制就到這裡」，研判將持續鬆綁，他呼籲，央行應提高高價住宅貸款認定標準、鬆綁土建融貸款成數。

近日股市高檔震盪引發股迷擔憂，紛紛獲利了結。外界預料下半年起台股熱錢獲利了結回流房市，將推升下半年房市區域分化，呈現「價穩、量回」，蛋黃區表現尤其明顯。

賴正鎰表示，央行實施第七波信用管制兩年來，房市已盤整且明顯降溫，連帶土地價格回檔降了約15%，去年土地交易量年減約4成。今年1月與3月政府兩度「微放寬」換屋期限與第二戶貸款成數至6成，成功舒緩自住客資金壓力並化解限貸令危機。4、5月撥款數據顯示房市已恢復理性、呈現築底回溫的「軟著陸」趨勢。

賴正鎰呼籲，央行應適度再放寬金融管制，將第二屋貸款提高至7成、土建融資拉高至6成，以及調整高價住宅貸款的認定標準。例如台北市7000萬元調高到8000萬元；新北市6000萬元調高到7000萬元；其餘地區4000萬元拉高到5000萬元。

賴正鎰提到，台中舊市區房價要至少每坪65萬元，「我都沒辦法接受」，原本以為舊市區房價會回檔，結果又遇上戰爭、缺工缺料等因素影響，房價始終居高不下。

賴正鎰強調，鄉林已提前布局、穩健應對，在房市不景氣中，鄉林新案仍創下亮麗銷售業績、完全沒有庫存壓力，未來2至3年內，至少推出總銷約2000億元案量。