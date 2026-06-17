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全台最大！「D-ONE第一大天地」串連藝術公益 打造台中國際交流新地標

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
D-ONE第一大天地日前與台新銀行文化藝術基金會、公益慈善基金會「双融域」、「合方創意」交流。圖／D-ONE第一大天地提供
D-ONE第一大天地日前與台新銀行文化藝術基金會、公益慈善基金會「双融域」、「合方創意」交流。圖／D-ONE第一大天地提供

全台單一量體面積最大的國際級商業開發案台中「D-ONE第一大天地」今宣布，日前與台新銀行文化藝術基金會、台新銀行公益慈善基金會、文化科技品牌「双融域」、策展團隊「合方創意」交流，聚焦藝術展演、公益推廣、文化科技應用及大型活動合作，打造成為台中國際交流新地標。

D-ONE第一大天地表示，該開發案位於台中高鐵站區，總樓地板面積約18.5萬坪，規畫國際精品百貨、五星級酒店、國際金融商辦、多功能會展中心、劇場及藝術博物館等設施，未來將成為台中新地標級國際交流重要據點。

D-ONE第一大天地表示，此次交流聚焦藝術展覽、公益活動、文化論壇、沉浸式展演及國際合作等議題。未來除提供國際級商業與休閒空間，也將發展為文化藝術交流平台，透過跨界合作提升場域文化價值與社會影響力。

台新銀行文化藝術基金會長期投入當代藝術發展，透過獎項、展覽及教育推廣支持藝術創作；台新銀行公益慈善基金會則持續推動弱勢扶助、地方創生與永續發展，深化社會公益影響力。

文化科技方面，「双融域」分享其於台北101打造全台首創5G+4K文化科技整合創新平台，以及推動「AMBI SPACE NEXT」計畫的成果，透過沉浸式內容、數位IP與場域串聯，開創藝術、科技與商業互動新模式。雙方並就沉浸式展覽、數位藝術及國際IP合作交換意見。

「合方創意」分享大型展覽與城市策展經驗，曾參與台北國際花卉博覽會、台北燈節、基隆城市博覽會及台灣設計展等重要專案，近年積極投入文化科技與當代藝術整合應用。

D-ONE第一大天地強調，未來將持續整合藝術、公益與科技資源，推動具國際視野與社會影響力的合作計畫，打造兼具商業價值與文化使命的國際級生活美學平台，讓台中與台灣的文化創意能量走向世界。

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