全家喊徵才千人！首年薪資最高跳增8成 隔年挑戰百萬年薪

畢業季求職潮開跑，零售服務業也迎來新一波人才布局。面對少子化、超高齡社會與AI零售轉型三大趨勢，全家（5903）啟動新世代零售人才布局，今年度規劃招募逾1,000名正職人才，以「巷口入職、快速成長、多元共融、科技助攻」為核心，打造從店舖第一線到總部專業職的多元發展舞台。

其中，400位儲備人才為年度招募重點，涵蓋儲備幹部及儲備主管兩類職缺，最快11個月可晉升多店管理主管，首年薪資調幅上看八成，隔年挑戰百萬年薪，打造零售管理職涯快車道。

全家並布局多元跨國人才、持續擴大外籍夥伴培育，自2024年起即領先同業開創「外籍訓練專班」，目前已有來自馬來西亞、緬甸、印尼、越南、日本等9國夥伴於逾600間第一線店舖服務，外籍員工之店舖覆蓋率正式超過一成。

全家為打造「巷口聯合國」，將共融思維融入運營規劃中，如全新上線之「店舖AI助理」已支援多國語言、提供外籍夥伴專屬之「學習AI助教」、導入友善制服名牌與後場電腦拼音輸入法等，有效降低語言適應門檻。除店舖人才外，全家亦延攬AI數位人才、工程管理專才、綠領人才及托嬰中心教保員等特色職缺，將於7月4日參與104人力銀行舉辦的職涯博覽會，邀請求職者現場交流。

據人力銀行調查，薪資、職涯發展與學習機會為新鮮人選擇工作的重要指標。全家今年將400位儲備人才列為年度招募主力，涵蓋儲備幹部及儲備主管兩類職缺，鎖定具備零售服務熱忱與成長企圖心的新鮮人及青年轉職者，不僅提供第一份正職的穩定保障，其中，儲備主管職更以「最快11個月晉升多店管理主管、首年薪資調幅超過八成、隔年挑戰百萬年薪」，打造出零售職涯快車道。

儲備主管入社後享保障年薪14個月，正式任用起薪37,480元，通過評鑑後薪資上看45,270元，經由店舖歷練、系統培訓與透明晉升制度，讓新鮮人從第一線累積營運實戰力，逐步走向店長、多店管理主管與總部專業職，成為職涯升級的關鍵起點。

面對勞動人口結構改變，全家持續布局多元人才，近年尤其擴大外籍夥伴招募與培育，目前已有馬來西亞、緬甸、印尼、越南、日本等9國夥伴於逾600間店舖第一線服務，外籍員工之店舖覆蓋率已正式超過一成，全家化身「巷口聯合國」。為降低跨國人才語言與文化適應門檻，全家自2024年即領先同業開設外籍訓練專班，將共融思維融入店舖運營，導入多語系線上學習課程、友善制服名牌與後場電腦拼音輸入法等支持工具；今年更全新上線「店舖AI助理」，支援多國語言查詢，並提供外籍夥伴專屬「學習AI助教」，協助夥伴即時理解店務流程、服務話術與顧客應對，有效降低語言適應門檻，打造安心無礙的跨文化工作環境。

此外，全家也已為外籍夥伴規劃長期的職涯發展路徑。來自越南的儲備幹部山氏小歡，為圓大學夢來台，半工半讀完成大學學歷，熱情的她時常主動協助年長與外籍顧客操作設備及APP，用溫暖熱忱成為熟客指名的優良服務店員；而馬來西亞籍店長王興旺，於清華大學畢業後加入全家，從第一線服務穩紮穩打做起，並將自身多元文化背景轉化為店舖經營優勢，展現「巷口聯合國」共融共好的職涯發展潛力。

隨零售業走向數位服務、永續治理與生活場景創新，便利商店職涯也不再侷限於第一線服務現場。全家今年亦規劃多元特色職缺，延攬AI數位人才、工程管理專才、綠領人才及托嬰中心教保員等，讓零售人才可依自身專業背景，投入數位轉型、店舖空間進化、ESG實踐與親職支持等多元領域。全家將分別於7月4日參與104人力銀行於台北世貿一館之職涯博覽會，以及8月15日臺北市就業服務處於圓山花博爭豔館舉辦之AI產業鏈就業博覽會，現場聚焦儲備人才招募，邀請新鮮人、青年轉職者及對零售產業有興趣的求職者面對面交流，共同探索新世代零售職涯發展可能。