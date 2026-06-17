快訊

午後雷雨狂炸！氣象署發布13縣市豪大雨特報 新北國家警報響

雷雨當空擾航班！松山機場暫停地面作業 部分班次恐延誤

年虧達3億創歷年新高？華視不忍了 怒發聲明財務狀況全說了

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄三大賣場接力進駐 商圈效應可望動周邊房價

聯合報／ 記者宋原彰王昭月／高雄即時報導
LaLaport高雄店周邊房價自2023年至今每坪漲幅達23.7%。本報資料照
LaLaport高雄店周邊房價自2023年至今每坪漲幅達23.7%。本報資料照

高雄截至明年將有三家大型賣場陸續進駐，包括今年7月開幕的好市多高雄亞灣店、年底登場的LaLaport高雄店及預計明年營運的高雄車站環球購物中心，據房市業者觀察，LaLaport高雄店周邊房價自2023年至今每坪漲幅達23.7%，備受期待的好市多高雄亞灣店周邊房價，也上漲約3.1%。

今年7月開幕的好市多高雄亞灣店，座落於亞洲新灣區80期重劃區，占地約1.4萬坪，亞灣店前身為全台首家好市多，因租約到期須搬遷，未來遷至高雄軟科旁之後，將躍為全台最大店，房市業者觀察周邊房價已微幅調升。

住商不動產高雄夢時代加盟店協理鄭英山說，亞灣店周邊屬重劃區，土地供給有限，新案量不多，目前中古住宅市場約每坪3字頭，部分國宅仍有2字頭行情，新案價格則可達4至5字頭。

另位於鳳山國泰重劃區、鄰近衛武營國家藝術文化中心的LaLaport高雄店，周邊房價已從2023年每坪26.2萬元，攀升至目前約32.4萬元，漲幅達23.7%，成為此波三大賣場周邊漲幅冠軍。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，LaLaport結合大型綠地、捷運及成熟生活圈，在房市盤整期間，具保值力。至於「高雄車站環球購物中心」周邊受到車站改建期間影響，仍處建設轉型階段，但未來大型商場進駐，發展潛力可期。

高雄市政府地政局6月30日亦將辦理今年度第2季開發區土地標售，共推出6標6筆優質建地，涵蓋小港、楠梓及仁武等發展潛力區域，合計總底價11億7607萬餘元。

其中89期重劃區一筆973坪的商三角地，鄰近高雄國際機場與高雄港，緊鄰高雄出入門戶，擁有發展國際商務及旅宿的區位優勢，區內坐擁10公頃小港森林公園綠地，市府興建中的小港運動中心即將於今年啟用，屬優質居住環境，適合興建住商大樓。

高雄 房價 重劃區

延伸閱讀

未來10年房市資金布局戰場 李同榮：北中南12大重劃區含金量高

遠雄蘴靚3795坪大案壓境北高雄R21都會公園站

鄉林建股東會／賴正鎰：兩岸布局穩定推進、雙北兩大都更案下半年登場

亞資中心2.0 兩業務全台落地 高雄專區試辦延長一年

相關新聞

全台2萬家早餐店比超商還多！巷口阿姨如何煎出2千億產值王國？

早餐店，可說是台灣獨步全球的業種。不僅早餐種類繁多，從傳統台式到現代西式，從豆漿油條、爌肉飯、麵線羹到三明治、漢堡，店面數量也是多如繁星。

台股高檔震盪錢進房市？賴正鎰看旺房市籲央行：鬆綁豪宅限貸令

台股近日高檔震盪，外界預料下半年起熱錢獲利了結回流房市。鄉林建設董事長賴正鎰今在股東常會說，房地產市場已築底回溫，加上央行總裁楊金龍公開表態「選擇性信用管制就到這裡」，研判將持續鬆綁，他呼籲，央行應提高高價住宅貸款認定標準、鬆綁土建融貸款成數。

冠星股東會／現金殖利率逾4.4% 世足開跑帶動能

冠星-KY（4439）17日召開股東常會，董事長林錦茂表示，世足熱度，帶動運動品牌動能，Adidas及Puma兩大運動品牌合計占公司近期營收逾4成，未來積極推動由單一布料供應商轉型為垂直整合的策略方向，進行整合。

王品股東會／董事長陳正輝：瞄準兩岸餐飲商機 台灣、大陸各推三件事

王品（2727）看好台灣餐飲業長期的需求成長商機，董事長陳正輝說，台灣事業群將專注做三件事，將品牌做強、將會員做深，第三是將供應鏈做精。大陸布局也找到新策略發展模式，從三個方向挺進。

全台最大！「D-ONE第一大天地」串連藝術公益 打造台中國際交流新地標

全台單一量體面積最大的國際級商業開發案台中「D-ONE第一大天地」今宣布，日前與台新銀行文化藝術基金會、台新銀行公益慈善基金會、文化科技品牌「双融域」、策展團隊「合方創意」交流，聚焦藝術展演、公益推廣、文化科技應用及大型活動合作，打造成為台中國際交流新地標。

能率亞洲布局進入收割期 估今年業績樂觀

創投業指標能率亞洲（7777）17日舉行法人說明會，總經理游智元指出前五個月累計營收約1.49億，已超越去年全年營收，年增逾286%，主要受惠於投資組合進入成熟階段、資本市場帶動持股評價回升，獲利動能增強，特別是布局陸續進入收割期，全年發展審慎樂觀。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。