高雄三大賣場接力進駐 商圈效應可望動周邊房價

高雄截至明年將有三家大型賣場陸續進駐，包括今年7月開幕的好市多高雄亞灣店、年底登場的LaLaport高雄店及預計明年營運的高雄車站環球購物中心，據房市業者觀察，LaLaport高雄店周邊房價自2023年至今每坪漲幅達23.7%，備受期待的好市多高雄亞灣店周邊房價，也上漲約3.1%。

今年7月開幕的好市多高雄亞灣店，座落於亞洲新灣區80期重劃區，占地約1.4萬坪，亞灣店前身為全台首家好市多，因租約到期須搬遷，未來遷至高雄軟科旁之後，將躍為全台最大店，房市業者觀察周邊房價已微幅調升。

住商不動產高雄夢時代加盟店協理鄭英山說，亞灣店周邊屬重劃區，土地供給有限，新案量不多，目前中古住宅市場約每坪3字頭，部分國宅仍有2字頭行情，新案價格則可達4至5字頭。

另位於鳳山國泰重劃區、鄰近衛武營國家藝術文化中心的LaLaport高雄店，周邊房價已從2023年每坪26.2萬元，攀升至目前約32.4萬元，漲幅達23.7%，成為此波三大賣場周邊漲幅冠軍。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，LaLaport結合大型綠地、捷運及成熟生活圈，在房市盤整期間，具保值力。至於「高雄車站環球購物中心」周邊受到車站改建期間影響，仍處建設轉型階段，但未來大型商場進駐，發展潛力可期。

高雄市政府地政局6月30日亦將辦理今年度第2季開發區土地標售，共推出6標6筆優質建地，涵蓋小港、楠梓及仁武等發展潛力區域，合計總底價11億7607萬餘元。

其中89期重劃區一筆973坪的商三角地，鄰近高雄國際機場與高雄港，緊鄰高雄出入門戶，擁有發展國際商務及旅宿的區位優勢，區內坐擁10公頃小港森林公園綠地，市府興建中的小港運動中心即將於今年啟用，屬優質居住環境，適合興建住商大樓。