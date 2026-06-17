皇昌營造股東會／通過去年下半年每股配發1元現金股利

皇昌（2543）營造17日股東會，董事長江程金親自主持，會中承認去年財報，並通過2025年下半年每股配發1元現金股利；總計皇昌營造去年每股共配發1.5元現金股利。

皇昌營造今通過去年財報，承認去年營收118.38億元，僅較前年減少約4.8%，惟因毛利較高的工程案認列少，因此稅後純益達14.15億元、年減約29.8%、每股純益2.69元、低於前年4.49元。

展望今年，皇昌表示，今年在毛利相對較高的公共工程啟動下，今年營運確定比去年好，目標每年營運一年比一年好。

皇昌營造今股東會同步改選七席董事，當選新董事包括江程金、黃重雷、陳威宏、黃樹欉，以及三席獨董倪子修、邱琳濱、蔡育菁。

皇昌營造表示，近10 年來，皇昌積極進軍海事工程，並系統性建構具國際水準的船隊體系，隨著國內離岸及海事工程需求持續增加，公司未來也將持續擴充量能，確保公司在國內海事工程市場的長期競爭力。

此外，皇昌營造指出，集團與各部門、子公司協力合作，透過完整供應鏈體系，落實從材料、生產至施工端之全面品質控管，使各項工程於品質、安全、進度與成本間達成最佳平衡，發揮垂直整合綜效，穩健推動整體營運成長。